Angola: Distribution de cinq mille plantes fruitières aux familles de Calandula

Malanje (Angola) — Cinq mille arbres d'orangers, citronniers, mandariniers, papayers, fruit de la passion et bananiers sont distribués à 500 familles de la municipalité de Calandula, en vue de promouvoir la culture fruitière.

Avec cette initiative, l'objectif est de changer le paradigme de l'agriculture familiale dans la région, principalement axée sur la production de tubercules et de céréales.

L'information a été fournie ce jeudi par l'administrateur municipal de Calandula, Mateus Vunge, soulignant que la stratégie fait partie du Plan Intégré de Développement Local et de Lutte contre la Pauvreté (PIDLCP).

Le responsable a assuré que des actions de suivi sont en cours d'élaboration, afin que les objectifs fixés par le Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme, sous cette rubrique, soient atteints.

Outre l'aspect agricole, il a indiqué qu'avec les fonds du PIDLCP, on construit trois porcheries et un enclos, qui seront également remis à certaines familles avec leurs animaux, pour encourager l'élevage de chèvres et de porcs.

Il a rappelé qu'en 2023, le Plan intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté a aidé cinq mille familles dans différents secteurs.

Avec une superficie de sept mille 37 kilomètres carrés et 90 mille habitants, la municipalité de Calandula se trouve à 85 kilomètres à l'ouest de la ville de Malanje et comprend les communes de Cota, Cuale, Kinje et Cateco-Cangola.