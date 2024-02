Congo-Brazzaville: Conférence-débat - Une rencontre autour de l'essai 'Blessures émotionnelles intrafamiliales : défis et solutions'

À l'occasion de la sortie de son essai "Blessures émotionnelles intrafamiliales : défis et solutions", Cendra Yoka initie une conférence-débat avec cocktail dînatoire à l'hôtel Hilton Paris-Clichy à partir de 14h.

La conférence-débat se tiendra le 16 mars, juste après la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour Cendra Yoka, ce sera l'occasion d'apporter des solutions aux problématiques liées aux blessures émotionnelles intrafamiliales. Elle permettra également de lancer officiellement les activités de l'Association internationale renaissance (AIR) à travers des témoignages, tables rondes et une mise en place des conditions de réseautage.

En guise de thérapie, car il traite des problèmes familiaux dans un objectif de guérison, un film sera projeté. Il viendra en appui d'une méthode de progression qui explore la violence psychologique et la discrimination sociale.

Par la suite, Cendra Yoka présentera et dédicacera son premier ouvrage retraçant son histoire, son parcours, ses convictions, ses valeurs, ses principes, ses combats, ses blessures, ses réussites, ses erreurs et ce en quoi elle croit profondément pour l'avenir.

Cet ouvrage reflète l'histoire poignante, résiliente et inspirante d'une femme qui a connu le désert : trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice, discrimination, persécution... Néanmoins, les difficultés et obstacles de la vie ne l'ont jamais arrêtée. Elle a su les surmonter pour atteindre ses objectifs. Forgée par les dures épreuves qu'elle a vécues, elle révèle, dans cet ouvrage unique, la clé pour activer ses ressources internes, surmonter les discriminations et persécutions et réaliser ses rêves.

« Le roman peut nous apporter, de cet environnement particulier, une idée profonde. Il montre aussi la souffrance, en emmenant le lecteur dans la tête de l'auteur à certains égards. J'ai rendu l'histoire aussi vivante que possible dans mon imagination, j'espère alors que le lecteur ressentira mon vécu », témoigne-t-elle quant à la recherche de la méthode de thérapie face à sa vulnérabilité spécifique.

Cendra Yoka, mère de cinq enfants, est issue d'une famille de classe aisée. Pendant sa plus tendre enfance, elle a été ballotée entre le Congo et la France. Actuellement, elle réside en Normandie, en France. Victime de violence psychologique au sein de la cellule familiale, après seize années d'entrecroisement d'emprises, elle sort du silence et décide d'utiliser les "pierres émotionnelles" pour en faire un pont et avancer, pour ne plus être face à ce "mur de la victimisation".

Informations pratiques

Tél : 00 337.53.95.75.69

www.notrevoix.info

airassociation@outlook.fr