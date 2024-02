Congo-Brazzaville: Education de base - Des manuels scolaires gratuits au profit des écoles publiques

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a lancé, le 8 février à l'Hôtel de ville de Brazzaville, l'opération de distribution gratuite des supports pédagogiques, notamment les livres de français et des mathématiques à 56 236 élèves issues de 128 écoles primaires de la ville capitale.

La première phase de distribution gratuite des manuels scolaires aux écoles primaires de la ville de Brazzaville a démarré par la remise symbolique d'un échantillon de livres par le chef du gouvernement au ministre en charge de l'Enseignement général. Elle se poursuivra à Pointe-Noire avant de s'étendre progressivement dans les autres départements. Pour Brazzaville, les douze circonscriptions scolaires recevront 168 707 manuels. Des supports pédagogiques à gérer en collaboration avec les collectivités locales dans le cadre du transfert des compétences.

Une occasion pour le président du Conseil départemental et municipal Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, de rappeler l'importance de l'école qui est une institution sociale majeure et essentielle à la réalisation de chacun des dix-sept Objectifs du développement durable (ODD). « Le choix de l'Hôtel de ville de Brazzaville pour la remise officielle des manuels scolaires prouve l'intérêt particulier que le gouvernement accorde au transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales de notre pays. Ces manuels contribueront tant soit peu à la transmission des connaissances, au développement des capacités et de compétences, à la consolidation et à l'évaluation des acquis », a souligné le député maire de Brazzaville.

Le ministre de tutelle, Jean Luc Mouthou, de son côté, a rappelé que la gratuité de l'enseignement primaire et l'amélioration de la qualité de l'éducation constituent l'une des préoccupations prioritaires du gouvernement, en conformité avec la vision du président de la République. « Chaque année, la stratégie du ministère dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire est, en effet, de mettre à la disposition de nos apprenants des manuels de qualité pour un bon rendement scolaire. Il est vrai que les manuels ne sont pas le seul facteur qui influence les acquis scolaires, mais leur indisponibilité prive les élèves d'une source d'apprentissage et de la possibilité de cultiver des bonnes habitudes de lecture. De même, l'absence des manuels prive les enseignants d'indispensables supports pédagogiques », a-t-il rappelé.

Environ 800 000 manuels pour couvrir tout le pays

Selon des données officielles, en 2011-2012, les manuels scolaires étaient distribués en nombre insuffisant car 4,5 élèves en moyenne se partagent un manuel de lecture alors que 9,5 élèves utilisent ensemble un livre de calcul. L'objectif du gouvernement est d'atteindre une couverture nationale efficiente de sorte que chaque enfant puisse disposer gratuitement d'un manuel de français et de mathématiques au cycle primaire des écoles publiques. « Offrir une éducation de base et de qualité à tous nos enfants est l'un des axes de la stratégie sectorielle de l'éducation révisée 2021-2030.

C'est dans ce contexte que le gouvernement a inscrit cette opération de distribution gratuite des manuels scolaires, qui s'étendra progressivement dans tous les départements de notre pays », a déclaré le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. Il a appelé les directeurs, les enseignants et les élèves à utiliser ces manuels scolaires à bon escient afin d'assurer un lendemain meilleur des apprentissages, gage sûr pour l'atteinte de l'ODD 4.

Remettant un échantillon d'ouvrages au ministre de tutelle, le chef du gouvernement a rappelé que cette opération s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision présidentielle consistant à faire de 2024, une année de la jeunesse. Il s'agit également de la traduction dans les faits d'une volonté du Conseil des ministres ayant décidé de la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et des manuels scolaires. Cette mesure qui concerne d'abord le secteur public, en proie souvent à d'énormes difficultés, pourrait aussi s'étendre dans le privé à l'avenir.

Soulignant l'importance des manuels scolaires, Anatole Collinet Makosso a rappelé que, outre le français et les mathématiques, le gouvernement devrait aussi doter les écoles primaires publiques des livres des sciences et des cahiers d'activités. « Ces manuels scolaires devraient être gérés en lien avec les collectivités parce que ce sera avec la politique de transfert des compétences et des ressources d'assurer l'éducation de base. Les collectivités locales devraient veiller à ce que les élèves de leurs localités puissent être en possession des manuels scolaires », a conclu le Premier ministre, insistant sur la nécessité d'entretenir et de conserver ces livres par les bénéficiaires, car il en faut environ 800 000 pour couvrir tout le pays.