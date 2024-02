Madagascar: Éclairage public - Les lampadaires solaires en priorité auprès des zones rouges

Depuis plusieurs mois, des lampadaires solaires ont été installés sur les routes et les ruelles presque partout sur l'île. Les districts peuvent actuellement se réjouir puisque l'activité s'y poursuivra prochainement. Pendant cette période, il y a eu l'installation de trois cent soixante-seize lampadaires. Il y en aura plus d'un millier selon le rapport du Conseil des ministres, hier. Les zones les plus dangereuses en matière de sécurité seront privilégiées pour protéger les populations. Dans le cadre des activités de cent jours établies par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, l'installation de milliers d'autres lampadaires est prévue.

Plus particulièrement dans la capitale, de nombreux quartiers et rues en sont déjà dotés. «Cependant, des travaux sont toujours en attente dans d'autres zones comme Anosizato, Anosibe, Antohomadinika, Manjakaray, Anjanahary, 67ha, Tsaralalàna, Ambohipo, Ambodin'Isotry, Ankazomanga et bien d'autres. Le nombre des quartiers à équiper n'est pas limité, mais pour les cent premiers jours, une bonne partie des travaux est prévue être effectuée. Une autre évaluation sera faite par la suite pour déterminer le nombre de lampadaires et les endroits où ils seront installés et ce, en fonction du nombre de personnes dans une zone », a précisé une source auprès du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Par ailleurs, il y a de nombreux travaux qui attendent ce ministère pour ces cent premiers jours. Pour ne citer que le remplacement des poteaux d'électricité en bois par des poteaux en béton. On peut également mentionner les travaux de conversion des centrales thermiques pour atteindre une capacité de 150 MW, ainsi que l'exploitation des quarante-sept centrales solaires.