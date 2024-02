Maroc: Marrakech - Focus sur le legs scientifique de l'érudit Mohamed Ibn Moukite

Marrakech — Le legs scientifique du juriste et érudit marocain Mohamed Ibn Moukite a été au coeur d'un colloque organisé, jeudi à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines relevant de l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech, avec la participation d'un parterre d'enseignants-chercheurs et de personnes intéressées par l'histoire de la culture marocaine contemporaine.

Initiée par la Fondation "Moukite pour les Sciences et la Culture", cette rencontre vise à mettre en lumière la biographie et l'héritage important de ce grand savant, ses précieuses contributions scientifiques et intellectuelles dans plusieurs domaines, ainsi que le dynamisme culturel ayant marqué le mouvement intellectuel marocain durant la première moitié du XXème Siècle.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Fondation Moukite pour les sciences et la culture, Abdel Mountakim Moukite, a indiqué que les recherches et études présentées lors de ce colloque permettront certainement de mettre en relief le legs de cet érudit dans plusieurs domaines touchant le fiqh, la littéraire, la géographie, l'astronomie, l'histoire des saints et bien d'autres sujets sociaux.

Il a exprimé son souhait de voir ce colloque marquer le début d'une série de rencontres que la Fondation organisera en guise de contribution à la valorisation et à la mise en lumière du patrimoine intellectuel, littéraire et culturel de Marrakech et d'autres villes historiques du Royaume, insistant sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la préservation de ce legs des grandes figures de la culture marocaine.

De son côté, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Abdeljalil Karifa, a noté que ce colloque intervient quelques jours après le coup d'envoi officiel de l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique" pour l'année 2024, ajoutant que cette rencontre offre l'occasion de mettre en exergue l'héritage de l'une des grandes figures intellectuelles de la Cité ocre.

Ce colloque constitue aussi le premier épisode sur la voie de l'instauration d'une collaboration et d'un partenariat fructueux entre la Faculté des lettres et sciences humaines et la Fondation "Moukite pour les sciences et la culture afin de raviver le patrimoine de Marrakech, en général, et le legs de l'érudit Ibn Moukite, en particulier.

Pour leur part, les autres intervenants ont mis en avant la contribution incommensurable de ce grand savant pour la défense de l'identité authentique marocaine, appelant à mettre en relief davantage la pensée réformiste de cet érudit.

Ce colloque porte sur plusieurs thématiques, notamment "La biographie de Mohamed Ibn Moukite", "Aperçu sur la pensée réformiste au Maroc pendant le protectorat, Mohamed Ibn Moukite comme sujet d'étude" et "Regards sur la critique sociale d'Ibn Moukite".

Mohamed Ben Mohamed Ben Abdellah Ben Mubarak Al Masfioui Al Mourrakochi, connu sous le nom d'Ibn Al Moukite, est un érudit et grand savant marocain qui a écrit plus de 90 ouvrages traitant notamment de l'histoire, de la littérature, du soufisme, du hadith et de la science.