Congo-Brazzaville: Coopération interuniversitaire - L'UDSN et HZAU s'engagent à développer leurs formations

Le forum sur la transformation numérique organisé du 7 au 8 février, dans la commune de Kintélé, par l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), a été rehaussé par la signature d'une convention de partenariat entre cette institution et l'Université agricole de Huazhong (HZAU) afin de développer leur coopération.

Le partenariat définit les modalités et les conditions par lesquelles l'UDSN et HZAU s'engagent à développer leurs relations de coopération. En effet, les deux parties signataires de l'accord de partenariat mettront en commun toutes les informations nécessaires concernant les activités et projets de formation, de recherche et d'expertise scientifique en cours, dans les domaines d'intérêt commun.

Le Pr Yan Jianbing, vice-président de l'université agricole de Huazhong, a salué le soixantième anniversaire de coopération Sud-Sud entre la Chine et le Congo, l'élévation en 2016 de la coopération stratégique et globale ainsi qu'en 2003, la coopération continue pour ces deux Etats. « Les accords signés vont nous engager à promouvoir la coopération de recherche scientifique dans le domaine agricole.

Les jeunes de l'UDSN sont les bienvenus. l'UDSN et HZAU s'engageront au programme d'assistance à la modernisation de l'agriculture de l'Afrique, au plan de coopération sino-africaine pour le développement des talents et partagera des expériences pour lutter contre la pauvreté puis développer une approche agricole avec le Congo », a indiqué le Pr Yan Jianbing.

L'an 3 de l'UDSN a été également commémoré sur fond de la transformation numérique qui est inscrite à l'axe 4 du plan stratégique de cette université. La transformation numérique est le processus qu'une organisation applique pour intégrer la technologie numérique dans tous les domaines. Ce processus change fondamentalement la façon dont une organisation apporte de la valeur. « Il n'y a pas d'université moderne aujourd'hui sans ancrage sur le numérique », a commenté le Pr Ange Antoine Abéna, président de l'UDSN.

A la faveur du forum sur la transformation numérique couplé à l'an 3 de l'UDSN, le président de cette institution d'enseignement à vocation panafricaine s'est ému de l'attention particulière et du parrainage de l'institution dont il a la charge. Il s'est félicité notamment de l'ouverture des résidences universitaires, de l'école des mines, de l'énergie et de l'hydraulique ainsi que de la reprise des travaux du bloc six qui permettra l'installation de la faculté des sciences appliquées.

A l'UDSN, l'année académique 2022-2023 a été marquée, entre autres, par la poursuite de la mise en oeuvre du plan stratégique, le respect du calendrier, le lancement de trois masters en novembre dernier et l'appropriation de sa politique de lutte contre les antivaleurs. Cette année a été marquée aussi per une forte diplomatie de coopération interuniversitaire avec les pays comme la Chine, le Venezuela, l'Afrique du Sud, la Suisse et autres.

Au plan local comme à l'international, plusieurs partenariats de coopération ont été noués avec des institutions crédibles. « Aujourd'hui, l'UDSN est membre de l'Agence universitaire de la francophonie. L'institution est aussi membre du comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et point focal du master en Afrique centrale en collaboration avec le bureau de l'Unesco à Genève », a indiqué le Pr Ange Antoine Abéna.

Après la présentation des initiatives et du bilan de l'année académique 2022-2023 par le président de l'UDSN, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, Delphine Édith Emmanuel, a réagi en ces termes : « Les idées font avancer le monde. La construction de l'UDSN est une forte volonté politique. C'est ici que nous trouvons l'intelligence humaine.

L'évolution du numérique est l'oeuvre des hommes illuminés. Ce sont ces idées qui ont fait que nous évoluons et sommes en plain pied dans la digitalisation. Ce sont ces idées qui nous font apprécier le projet de la transformation numérique de l'UDSN qui va constituer la règle pour l'ensemble de nos universités publiques, privées et l'ensemble de la jeunesse estudiantine car l'année 2024 a été déclarée, année de la jeunesse ».

La ministre a exprimé sa satisfaction pour la multiplication des partenariats de coopération négociés et signés par la présidence de l'UDSN, l'accroissement des laboratoires, l'arrimage de cette institution au numérique ainsi que de l'offre d'enseignement quantitative et qualitative de l'UDSN. Enfin, la ministre s'est réjouie de la dotation du Congo, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de la deuxième université publique.

Rappelons que l'UDSN est une université panafricaine d'excellence inaugurée le 5 février 2021, à Kintélé, banlieue Nord de Brazzaville. Elle se veut être une structure de recherche scientifique, technologique et de développement à caractère international. Elle conçoit et assure la formation initiale et continue des cadres de haut niveau, valorise les connaissances scientifiques et techniques par l'expertise ainsi que le conseil et promeut le partenariat avec le monde de travail et la coopération avec d'autres institutions et établissements au niveau régional et international poursuivant les mêmes objectifs.

Par ailleurs, HZAU est l'une des principales universités chinoises spécialisées dans les sciences agricoles et biologiques. Elle a été fondée en 1898 et est depuis devenue un centre d'excellence pour l'éducation, la recherche et l'innovation en agriculture. HZAU propose une large gamme de programmes de premier cycle et de troisième cycle, attirant des étudiants du monde entier.