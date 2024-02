Afrique: Grammy Awards 2024 - Tyla, lauréate pour la première fois

La chanteuse compositrice et danseuse Sud-Africaine de 22 ans, Tyla, a remporté le Grammy de la meilleure performance musicale africaine lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards organisée le 4 février dernier à la Crypto.com Arena, à Los Angeles, aux États-Unis.

Tyla, de son nom complet Tyla Laura Seethal, est lauréate dans la catégorie Best African Music Performance pour sa chanson afropiano et R&B « Water », qui a atteint aujourd'hui une notoriété mondiale, avec des reprises en tout genre pour des challenges Tik Tok. Pour ce prix, elle était en compétition aux côtés d'autres chanteurs aussi reconnus que talentueux comme Burna Boy, Ayra Starr, Asake, Olamide, Davido et Musa Keys. « Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tyla. Je viens d'Afrique du Sud et l'année dernière, Dieu a décidé de changer toute ma vie, alors merci beaucoup à Dieu, merci à mon équipe et à ma famille », a déclaré la chanteuse sud-africaine lors de son discours.

Contrairement à ses concurrents, Tyla n'était pas favorite dans cette course car étant nominée que dans une seule catégorie. Burna Boy, par exemple, laissait présager au moins une victoire pour l'Afrique, avec quatre nominations. Malheureusement, l'artiste nigérian n'a glané aucun trophée à ces Grammy Awards 2024. En plus de perdre dans la catégorie Best African Music Performance au profit de Tyla, il est également passé à côté du prix Best Global Music Performance, au profit de « Pashto » de Béla Fleck, Edgar Meyer, Zakir Hussain et Rakesh Chaurasia. Burna Boy n'a également pas pu mettre la main sur le prix du Best Global Album, qui est revenu à « The moment » de Shakti. Et dans la catégorie Best Melodic Rap Performance, la victoire est revenue à « All My Life » de Lil Durk avec J Cole.

Pour précisions, Best African Music Performance est l'une des trois nouvelles catégories présentées aux Grammy 2024, avec Best Alternative Jazz Album and Best Pop Dance Recording. La cérémonie annuelle des Grammy Awards vise à récompenser, pour l'année écoulée, les meilleurs enregistrements, compositions et artistes les plus populaires du moment aux États-Unis.