Congo-Brazzaville: Musique - Ferre Gola attendu à Adidas Arena en avril

L'artiste musicien congolais Ferre Gola, accompagné de son orchestre Jet 7, donnera le 20 avril prochain à l'Adidas Arena, à Paris, en France, un concert inédit en vue de satisfaire ses mélomanes d'Europe.

Avec plus de vingt-cinq années de carrière musicale, Ferre Gola est une véritable icône de la rumba congolaise. Il a su conquérir le coeur de millions de fans à travers le monde grâce à sa voix unique et son talent exceptionnel de danseur.

De son vrai nom Hervé Gola Bataringe, né le 3 mars 1976, à Kinshasa, il est un auteur, compositeur-interprète, danseur et producteur. Il est repéré et recruté à l'âge de 19 ans par Werrason au sein du groupe Wenge Musica et en est la dernière recrue avant la dislocation du groupe en décembre 1997.

Aux côtés de Werrason, il se popularise ensuite au sein du nouveau groupe Wenge Musica Maison Mère, notamment avec la chanson "Vita-Imana" parue dans l'album "Solola bien", sorti en 1999.

En 2004, avec Bill Clinton Kalonji et J.D.T. Mulopwe, il fonde le groupe Les marquis de Maison-Mère et signe trois titres dont le tube "100 kilos", dans leur premier et unique album "Miracles". En 2005, il intègre l'orchestre Quartier latin de Koffi Olomidé. Avec ce dernier, il chante en duo sur le remix de la chanson "Silivie" et signe le titre "Insecticide" dans l'album "Danger de mort" paru en 2006.

En 2006, Ferre Gola commence sa carrière en solo. Il dévoile son premier album "Sens interdit" la même année. Il a actuellement cinq albums à son actif et de nombreuses chansons à succès comme "Mercure", "3e doigt", "Pakadjuma", "Jugement", "Bizorbi", etc.

Construite dans le cadre des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024, l'Adidas Arena promeut les valeurs d'inclusivité́, de création et d'hybridation. Ce lieu sera le vecteur de transformation de tout un quartier et portera haut les couleurs de l'art de vivre urbain.