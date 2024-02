Egypte: Le ministre de la Santé reçoit des représentants de Huawei

Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a reçu le 8 février 2024, des représentants de la société chinoise "Huawei" ainsi que plusieurs entreprises de développement immobilier et de construction, afin de discuter des futurs travaux dans le cadre de la mise en oeuvre de bâtiments intelligents dans le projet "Cité médicale pour hôpitaux et instituts éducatifs", conformément aux derniers systèmes technologiques dans le domaine de la numérisation des soins de santé, au bureau du ministère dans la Nouvelle

Capitale Administrative.

Le porte-parole officiel du ministère de la Santé et de la Population,Hossam Abdel Ghaffar, a expliqué que la réunion a porté sur les propositions de travail soumises par les entreprises pour concevoir et mettre en oeuvre la cité médicale intégrée pour les hôpitaux et les instituts éducatifs, ainsi que les bâtiments médicaux, éducatifs, de service et de recherche que la ville inclura sur un seul terrain et avec une capacité de 4 000 lits.

Abdel Ghaffar a ajouté que le ministre a souligné l'importance de la coopération avec Huawei dans le domaine de la gestion des systèmes technologiques pour la cité des hôpitaux et des instituts éducatifs, en mettant en avant les relations solides entre l'Égypte et la Chine sur le plan politique et économique.