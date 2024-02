Afrique Centrale: L'Angola rejoint le marché du transport aérien de l'UA

Luanda — L'Angola a déposé jeudi à l'Union africaine (UA), la lettre d'adhésion à la Déclaration solennelle sur le marché unique du transport aérien en Afrique, lors d'une cérémonie tenue au siège de l'organisation continentale, à Addis-Abeba (Éthiopie).

Remise par l'ambassadeur d'Angola en Ethiopie et Représentant permanent auprès de l'UA et de la CEA, Miguel César Bembe, la lettre d'adhésion a été signée par le Chef de l'État angolais, João Lourenço, le 29 septembre 2023, conformément à la Constitution de la République d'Angola.

Le diplomate angolais a déclaré qu'en déposant ce document, l'Angola devenait le 37ème État membre à mener à bien cette procédure, et a réaffirmé le ferme engagement du pays en faveur d'une Afrique plus intégrée et interconnectée et en tant qu'acteur mondial fort et influent.

"L'Angola considère le leadership, l'engagement politique, la participation équitable et inclusive, l'autonomisation des citoyens et la revitalisation de la planification stratégique comme des facteurs absolument essentiels pour façonner l'avenir de l'Afrique et assurer le succès des objectifs ambitieux du continent africain", a-t-il déclaré.

Il a souligné que les options de la Stratégie de Développement à Long Terme (Angola 2050), un document stratégique qui guide l'ensemble du Système national de planification, valorisent la domestication des principaux engagements assumés par l'État angolais aux niveaux régional, continental et international, à travers des plans nationaux de développement.

Il a ajouté qu'il existe en Angola un alignement fort et sain entre les organismes souverains et les processus de développement national, dans le cadre du principe d'interdépendance.