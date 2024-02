Congo-Brazzaville: Forum italo-congolais - Un plaidoyer réglé comme du papier à musique

Des mots, des gestes et des réalisations artisanales du Congo au Palais des congrès de Rome, en Italie, dans le cadre du Forum italo-congolais sur la promotion des échanges entre artisans et petites et moyennes entreprises (FICPE), tenu du 31 janvier au 2 février .

Comme de véritables architectes, les organisateurs ont mis en place un plan bien détaillé (mot de bienvenue, mot de circonstance, allocutions, message du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso suivi de la visite des stands et exposition, enfin une photo de famille). Ils ont donné une autre forme au Palais des congrès de Rome, devenu pour la circonstance la vitrine de l'artisanat congolais.

En de véritables peintres, ils ont mis la couleur très diversifiée et, enfin, comme de véritables musiciens, tout ce beau monde a mis la musique. Des statuettes, des vêtements, des pagnes, des bijoux, des boissons, etc., ont donné une coloration et rythmé la salle d'exposition. Une illustration de la « peinture » du Congo esquissée à la cérémonie d'ouverture : « La République du Congo, une terre d'investissements et d'opportunités (...) Elle dispose d'atouts indispensables pour le déroulement des affaires ; la paix et la stabilité et la sécurité... ». Un plaidoyer qui se révèle efficace, car au titre des premiers résultats, le ministre italien de l'Artisanat s'engage à appuyer les entrepreneurs italiens décidés à faire le déplacement de Brazzaville pour y investir.

Le forum aura aussi eu le mérite de mettre à l'honneur de nombreux artisans du pays. Parmi les invités, des célébrités congolaises : Jocelyn-Armel Bindickou alias le Bachelor, un styliste de Paris ; Dr Babin Liliane, présidente de la plate-forme « Mwasi » ; Agnès Ounounou, présidente de la diaspora congolaise ; Mounkassa Madzou, cuisinier, chevalier du mérite congolais, détenteur de nombreux prix sur la cuisine, producteur de vin rouge à base du bissap et bien d'autres artisans.

In fine, pour tirer un bilan partiel, le forum italo-congolais à Rome a été un coup de maître. Un des objectifs atteints est la mise à l'honneur de courageux, audacieux et ambitieux artisans congolais, lesquels adhèrent au slogan : « You become what you believe » (On devient ce que l'on croit).