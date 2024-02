Afrique: Signature de partenariat entre CDC Afrique et SANRU pour l'amélioration de la sécurité sanitaire

Le Centre de contrôle et prévention des maladies (CDC Afrique) et la Sante rurale (SANRU) signent ont décidé, jeudi 8 février, de se serrer les coudes pour améliorer la sécurité sanitaire en RDC.

La chargée de communication de cette structure, Dorothy Ndjague, a fait cette annonce dans un briefing avec les médias à Kinshasa.

Ce partenariat va consister notamment à promouvoir, développer et renforcer les capacités de soins de santé primaire (SSP) à travers le pays.

Ces deux organisations vont déployer des activités liées à la Communication sur les risques et à l'engagement communautaire (RCCE) dans le contexte de développement d'urgence.

Les ONG CDC Afrique et SANRU vont également faciliter l'intégration des programmes d'agents de santé communautaire dans les systèmes de santé communautaire et les plans nationaux de développement des ressources humaines.

Cela pour améliorer les performances en matière de réalisation de couverture sanitaire universelle (CSU) et l'amélioration de la sécurité sanitaire.

A travers leur partenariat, ces deux structures vont établir le partenariat pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomie de la femme et des filles. Ceci, dans le but d'améliorer l'accès au service de santé.

« CDC Afrique et SANRU se proposent de démontrer les résultats visibles et durables dans le domaine clé de la programmation et de la sécurité sanitaire », a souligné La chargée de communication de cette structure, Dorothy Ndjague.

Le partenariat sera signé entre le DG de CDC Afrique, Jean Kaseya et le PCA de SANRU, Juce Malonga.

La vision de CDC se résume en cinq C à savoir : capacité, collaboration, communauté, climat et connectivité.