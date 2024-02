Congo-Brazzaville: Le saviez-vous? Le coworking, télétravail et desk-sharing, quelle différence ?

Coworking, télétravail et desk-sharing sont des termes qu'on entend de plus en plus au bureau. Le monde du travail évolue, change, se réorganise et prend la forme de nouveaux types d'espaces. L'objectif c'est de créer un environnement mieux adapté aux besoins de chacun, permettant d'augmenter la productivité et le bien-être des travailleurs.

L'emploi du terme « coworking » pour désigner un espace de travail partagé a été introduit pour la première fois en 2005 à San Francisco, aux Etats-Unis d'Amérique, par un entrepreneur nommé Brad Neuberg. Rapidement, le concept s'est étendu et est aujourd'hui devenu une nouvelle façon de travailler, un phénomène mondial en constante progression.

Si pour certains le coworking ressemble simplement à un grand bureau de travail, pour d'autres il s'agit d'un annihilateur de la création dans le sens où l'on ne partage pas seulement l'espace de travail, mais aussi l'échange des idées et en créer de nouvelles, notamment en communiquant avec des personnes de secteurs ou d'industries complètement différents. Que ce soit pendant la pause-café ou autour d'un pot après le travail, de nouvelles impulsions arrivent et certains trouvent même de nouveaux partenaires.

Cependant, le télétravail, qui consiste à exercer une activité à distance en utilisant les outils numériques, offre une plus grande indépendance et la liberté pour chacun d'organiser son temps de travail. C'est une pratique avantageuse non seulement pour les parents qui peuvent mieux aménager leur temps en fonction des impératifs de leur vie de famille mais aussi pour les entreprises et les salariés qui peuvent accroître la production, et réaliser des économies d'échelle sur les locaux et les dépenses courantes. D'ailleurs, nous l'avons tous vécu, pendant la période de la covid-19 qui a secoué la majeure partie des pays du monde. Le télétravail était devenu la règle du jeu du fait qu'il a contribué à l'épanouissement des télétravailleurs.

Quant au desk-sharing (ou bureau partagé), il met fin au bureau individuel, réinvente la manière de s'approprier l'espace de travail en donnant l'occasion aux utilisateurs de se mettre au poste qui leur convient le mieux, en fonction de ce qu'ils voudraient accomplir dans la journée. Ce système n'est pas forcément apprécié par les personnes qui aiment avoir leur espace personnel de peur de perdre des repères.