Congo-Brazzaville: Théâtre - Dieudonné Niangouna sur la scène du festival Buja sans tabou

Pour sa pièce de théâtre "La patience de l'araignée", le metteur en scène et auteur congolais, Dieudonné Niangouna, est sur scène à Bujumbura, au Burundi, du 5 au 11 février, dans le cadre de la sixième édition du festival Buja sans tabou.

« Je suis l'oublié qui se désigne ». Dès les premiers mots de la pièce, Moussa, à la fois héro et conteur, se dresse tout d'un coup parmi la foule des anonymes parce qu'il ne peut plus se taire face aux injustices qui lui sont faites et celles même que subissent l'immense majorité des hommes. A travers l'histoire de Moussa, Dieudonné Niangouna peint un homme éperdu, en quête d'humanisme dans un monde où l'iniquité est devenue la loi. Puissante et profondément charnelle tant le corps de Lamine Diarra épouse physiquement le mouvement de l'écriture, " La patience de l'araignée" de Dieudonné Niangouna est le troisième volet d'une trilogie débutée par "Attitude clando", puis "Et dieu ne pesait pas lourd".

Né en 1976, Dieudonné Niangouna est comédien, auteur et metteur en scène. Rien ne décrit mieux son écriture littéraire que le nom de sa compagnie théâtrale " Les bruits de la rue". Son oeuvre littéraire se nourrit, en effet, de la rue, reposant sur un langage explosif et dévastateur à l'image de la réalité congolaise. A ses compatriotes, comme à tous les spectateurs qu'il rencontre bien au-delà des frontières congolaises, il propose un théâtre de l'urgence, inspiré d'un pays ravagé par les conflits armés et par les conséquences de la colonisation française. Un théâtre de l'immédiateté dans une société où il faut résister pour survivre quand on est auteur.

L'artiste est aussi le co-fondateur du festival Mantsina sur scène qui se tient tous les ans en décembre, à Brazzaville, y insufflant spectacles pluridisciplinaires, propositions artistiques audacieuses, dans les salles comme dans les rues. Le théâtre protéiforme de Dieudonné Niangouna fait appel à la langue française plus classique, populaire et poétique, nourrit de celle du grand écrivain congolais, Sony Labou Tansi. Conscient de la triple nécessité pour la langue théâtrale d'être à la fois écrite, dite, entendue, Dieudonné Niangouna se sert d'images et de formules empruntées à sa langue maternelle et orale, le lari, pour inventer un français enrichi et généreux, une langue vivante pour les vivants.

Avec sa compagnie de théâtre "Les bruits de la rue", il signe les textes et les mises en scène tels que "Nouvelle terre de were were liking" en 2000 ; "De carré blanc" en 2001; "Intérieur" en 2003; "Attitude clando" créé dans le cadre du festival d'Avignon en 2007. En 2009, Dieudonné Niangouna est l'un des auteurs de théâtre d'Afrique présentés en lecture à la comédie française, au vieux colombier. Ses textes sont publiés au Cameroun aux éditions Sopecam, en France aux éditions Naze et carnets- livres, en Italie aux éditions Cosare.

En effet, le festival Buja sans tabou qui se déroule tous les deux ans à Bujumbura est conçu autour de la liberté d'expression pour questionner de façon artistique des justes sociales, abordant ainsi les sujets sensibles et complexes tels que les violences sexuelles, la discrimination, les conflits armés et interethniques. Au programme de cette édition, figurent, entre autres, des débats, des conférences, des tables rondes et ateliers, des expositions, des panels et workshop afin de permettre au public de découvrir les différentes facettes de la culture africaine. Ces rencontres consacreront une place particulière à la consolidation des liens indéfectibles qui unissent les Africains entre eux et partout dans le monde.