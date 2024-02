Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Youth League, Portugal et Turquie)

Youth League, tour de barrages

Les U19 du FC Nantes se qualifient pour les 8e de finale en battant leurs homologues du FC Séville (3-3, puis 3-2 aux tirs au but). Trois Congolais étaient sur la feuille de matches, dont deux titulaires, Enzo Mongo, axial gauche de la défense, et Exaucé Mafoumbi, en pointe.

L'attaquant de 18 ans a inscrit un doublé aux 63e et 66e, en coupant deux centres de Philippe et Gautier, portant le score à 2-1. Auteur de 8 buts en championnat national U19, l'attaquant de 18 ans a été remplacé à la 67e.

C'est à ce moment que Warren Mountsangui est entré en jeu pour solidifier le milieu. Le gaucher n'a pas participé à la séance de tirs au but, contrairement à Mongo, qui n'a pas tremblé au moment d'inscrire le second tir au but de son équipe.

Portugal, quart de finale de la Coupe

Sans Dylan Saint-Louis, Vizela est éliminé à domicile par les Lisboètes du Benfica (1-2).

Turquie, 8e de finale de la Coupe

Malgré le but de Chandrel Massanga, Hataysport est éliminé aux tirs au but par Basaksahir (1-1, puis 2-3). Déjà auteur d'un doublé en championnat le week-end dernier, le milieu congolais a confirmé son retour en forme en égalisant à la 58e, d'une frappe à l'entrée de la surface. Servi par Hodzic, l'international congolais tente sa chance en bout de course et marque avec la réussite d'un rebond capricieux.

A la 120e, à la réception, au second poteau, d'un corner, il part au duel avec deux défenseurs et pense hériter d'un penalty pour une main, finalement refusé après concertation de la VAR.

Lors de la séance de tirs au but, Massanga a réussi sa tentative d'un tir du droit maîtrisé.

Francis Nzaba, titulaire, et Genclerbirligi sont sortis à domicile par Trabzonspor (1-2).