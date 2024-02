Congo-Brazzaville: Prix Metis 2024 - Une compétition réservée aux plasticiens africains

A l'occasion de la Biennale de Dakar 2024, le Fonds Metis arts et développement, avec le soutien de l'Agence française de développement, lance la première édition de son prix artistique « Prix Metis ». Il récompensera un artiste plasticien africain pour la réalisation d'un projet « Arts et développement ».

« Vous êtes un ou une artiste vivant sur le continent africain et menez des projets artistiques qui ont à coeur d'aborder des sujets liés au développement ? Vous travaillez au contact des communautés locales et souhaitez développer votre projet ? Envoyez votre candidature et tentez de remporter le prix Metis », annonçait le Fonds Metis arts et développement. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 février à travers l'envoi d'un formulaire dument rempli sur le site de l'événement. Comme critères d'éligibilité, il faut être un artiste plasticien, sans limite d'âge, qu'importe le genre, être un artiste ayant une résidence fiscale dans l'un des pays ou territoires du continent africain.

Selon ce Fonds, l'artiste lauréat recevra 2000 euros de gratification au titre du projet. Aussi, il bénéficiera des frais nécessaires à la réalisation du projet présenté. Le montant maximal alloué est de 10 000 euros. Le Prix Metis sera remis lors de la Biennale de Dakar, en mai 2024.

Pour cette première édition du prix Metis, Bill Kouélany, artiste congolaise, auteure, plasticienne et scénographe, directrice des Ateliers Sahm, figure parmi les cinq membres de jury. A ses côtés, on retrouvera également Sylvain Sankale, avocat, consultant et critique d'art, président du jury ; Jean François Chougnet, directeur de Lille 3000 et ex-président du Mucem ; Delphine Munro, directrice des Arts de la Culture à la Banque Européenne d'Investissement ; et enfin Tiphaine de Mombynes, directrice du Fonds Metis-Arts et Développement.

Issus du monde du développement ou de l'art et sensibles aux problématiques mêlant les deux domaines, ces membres ont été retenus pour leur expertise reconnue ainsi que leur complémentarité !