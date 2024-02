Tunisie: Sociétés cotées en 2023 - Le revenu global atteint 24,4 milliards de dinars

Le marché boursier tunisien a connu une année dynamique en 2023, marquée par des évolutions significatives dans les performances des sociétés cotées. Sur les 72 sociétés ayant publié leurs indicateurs, près de 69% ont enregistré une amélioration de leurs revenus cumulés par rapport à l'année précédente.

Une publication récente de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (Bvmt) met en lumière les dynamiques des indices boursiers et les performances financières des sociétés cotées pour l'exercice 2023, offrant ainsi un regard approfondi sur l'évolution économique par rapport à l'année précédente, 2022.

Les données révèlent une augmentation significative du revenu global des sociétés cotées en 2023, avec une hausse de 6,4% par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi 24,4 milliards de dinars contre 22,9 milliards de dinars. Sur les 72 sociétés ayant publié leurs indicateurs, 69% ont enregistré une amélioration de leurs revenus cumulés par rapport à l'année précédente.

Parmi les 20 sociétés composant le Tunindex20, leur part dans le revenu global a augmenté de 6,9%, s'élevant à 15,6 milliards de dinars, soit 64% du revenu global total.

Pour analyser l'évolution des revenus par secteur, il faut noter que le Produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a progressé de 8,3%, passant de 6.195 MD en 2022 à 6.711 MD en 2023. De même, le revenu net de Leasing des sept sociétés de leasing cotées a augmenté de 6,4% pour atteindre 527 MD contre 495 MD.

Le secteur financier, regroupant 28 sociétés cotées, a enregistré une progression de 7,9%, réalisant un revenu global de 8.655 MD contre 8.023 MD en 2022. Dans le secteur des Biens de consommation, les trois grands groupes ont vu leur revenu global augmenter de 6,03%, passant de 5.906MD à 6.263 MD.

Quant au secteur des Services aux consommateurs, le chiffre d'affaires global des deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse a légèrement progressé de 8%, atteignant 1.796 MD contre 1.663 MD. Egalement, le chiffre d'affaires global des quatre concessionnaires automobiles a augmenté de 14,3% pour atteindre 1.227 MD contre 1.074 MD.

Sur les neuf secteurs représentés dans la cote, six ont enregistré une amélioration de leurs revenus. La plus forte progression a été observée dans le secteur Santé avec 36,3%, suivi par le secteur Service aux consommateurs avec 9,1%. En revanche, le secteur Matériaux de base a enregistré une régression de 23,7%.

En ce qui concerne les sous-secteurs, huit ont affiché des performances positives, notamment le sous-secteur Voyages et loisirs avec 16,4%, suivi par la distribution avec 9,1%, les banques avec 8,3%, et les Services financiers avec 7,2%. En revanche, le sous-secteur Chimie et matières premières a enregistré des contreperformances, respectivement -31,3% et -18,1%.

Concernant l'évolution des revenus par société, les plus fortes hausses ont été réalisées par « Tuninvest Sicar » (+129,7%), « Sits » (+65,7%), « Siame » (+49,7%) et « Unimed » (+41,1%). A l'inverse, les plus fortes baisses ont été enregistrées par « Essoukna » (-51,5%), « Placement Tunisie » (-40,1%), « Sotipapier » (-37,8%) et « ICF » (-36,63%).

En ce qui concerne les indices, le « Tunindex » a progressé de 7,90% en 2023 contre une hausse de 15,10% en 2022. L'indice « Tunindex20 » a également augmenté de 6,50% en 2023 contre une progression de 18,09% en 2022.

Sur les douze indices sectoriels, sept ont enregistré des performances positives en 2023, les plus remarquables étant l'indice « Services Financiers » avec 33,59% et l'indice « Sociétés Financières » avec 13,31%. En revanche, cinq indices sectoriels ont enregistré des performances négatives, avec la plus forte baisse observée dans l'indice « Produits Ménagers et de Soin Personnel » avec -11,12%, suivi par l'indice « Biens de Consommation » avec -5,80%.

Il est pertinent de souligner qu'au 20 janvier 2024, date butoir réglementaire, seules 33 sociétés cotées avaient transmis leurs indicateurs d'activités du 4e trimestre 2023, ce qui équivaut à 42% de l'ensemble de la Cote. Au moment de la publication de cette note, ce nombre a augmenté pour atteindre 72, représentant ainsi 92% de la Cote.

Il est également à noter que six (6) sociétés n'ont toujours pas rendu publics leurs indicateurs: « Alkimia », « Electrostar », « GIF-Filter », « MIP », « Servicom » et « Uadh ».