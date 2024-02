Tunisie: CA/Cavalli poussé Vers la sortie - Coup de théâtre !

C'est la zizanie au Club Africain, un club décidément instable et quasi impossible à gérer. Cavalli est aujourd'hui persona non grata un mois après avoir commencé.

C'est un énième coup de théâtre au Parc A hier. La rumeur circulait déjà sur les réseaux sociaux depuis quelques jours : Cavalli n'est pas en bons termes avec son administration, ni avec quelques joueurs. Et la machine virtuelle malintentionnée bien sûr s'est vite mise en branle. Alors, Cavalli est devenu un entraîneur quelconque et ses séances d'entraînement sont légères. Quelques épisodes chauds mais gardés sous silence entre Cavalli et certains cadres ont mis le Français sur un siège éjectable depuis la fin de matinée d'hier.

Et avec un bureau directeur clubiste habitué à mettre la tête dans le sable à chaque problème pareil, on est restés sur notre faim avec des bribes d'informations concordantes sur le limogeage de Jean-Michel Cavalli un mois après son arrivée et sans disputer le moindre match officiel ! Il faut rêver pour croire que cela se reproduit dans un club réputé grand et professionnel. Une réunion convoquée d'urgence par Youssef El Almi avec ses pairs pour débattre de cette décision inattendue et aux lourdes conséquences (et aussi qui demande des explications) a eu lieu hier en début d'après-midi pour confirmer le départ surprenant de l'entraineur français.

%

«Délit» d'ingérence

Bref, ne nous égarons pas. Que «l'intérimaire» Cavalli soit aux manettes, ou Mondher Kebaier intronisé, nous sommes déboussolés en l'état. Et comment donc expliquer cet étrange phénomène clubiste! Un coach qui refait une pré-préparation, qui prend des décisions, qui récupère des jeunes perdus de vue, qui installe la philosophie de jeu, et qui bute au final sur les «desiderata» des ronds de cuir du CA! On hallucine là car il serait question de réserves sur le 4-4-2 classique du coach, à plat ou en mouvement.

Et puis, qui s'insurge? La commission technique? Connais pas? Bref, ce ne serait pas une affaire d'homme mais d'approche via ce «délit d'ingérence caractérisé». Jean-Michel Cavalli aurait ainsi placé Meziani derrière les attaquants, Eduwo à droite de l'attaque, alors que Hamdi Laabidi serait son préféré. Donc voilà tout, on se mêle des affaires techniques de l'équipe alors que le play-off à grands pas, sans prendre en compte les risques inhérents, l'instabilité et les éventuelles répercussions pour un club qui revient pourtant de loin ! Il faut décidément avoir les épaules larges pour coacher le CA !