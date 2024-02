Afrique du Nord: Le guide du Routard français - Le sud de la Tunisie parmi les plus belles destinations touristiques

Le célèbre guide du routard français, qui est une référence en matière de destinations de voyage, vient de rendre hommage à notre Sud tunisien en le classant parmi les dix meilleures destinations touristiques dans le monde qui valent le détour en 2024. Illustrant par de magnifiques photos les textes descriptifs des villes qu'il est conseillé de visiter, le guide recommande notamment d'effectuer un circuit qui inclut Tozeur, les Ksours Ouled Soltane, Guermessa, Haddada, Matmata, Tamerza et Midès, en passant par Nefza. Se trouvant aux portes du Sahara, Tozeur y est décrite comme l'une des plus belles palmeraies en Afrique du Nord.

Le guide invite notamment les touristes à découvrir la particularité architecturale des maisons de la vieille Médina qui sont construites en briques et à se rendre à Chott El Djerid, une longue étendue saline qui surprend et déroute en raison de l'illusion d'optique qu'elle crée chez ceux qui s'attardent à la scruter.

De cette plaine salée qui se trouve non loin de la frontière algérienne, il est possible, note le guide, de se rendre à Tamarza, une oasis verdoyante irriguée par des cascades d'eau cristalline et encerclée de montagnes escarpées qui offrent un contraste enchanteur. Le routard vante aussi le charme de la ville de Nefta surnommée «princesse du désert», dont le cachet architectural authentique a séduit le réalisateur américain Anthony Minghella qui a choisi d'y planter le décor de son film «Le patient anglais».

Il est recommandé également d'aller à la découverte du paysage lunaire de Ong Jemel qui a accueilli le tournage de «Star Wars : la menace fantôme» et de sillonner les routes qui conduisent jusqu'aux oasis montagneuses de Chebika et Midès qui «en offrent plein la vue». Le tout est accompagné de conseils sur la compagnie aérienne qu'il est possible de choisir pour cette destination ainsi que sur la période la plus propice de l'année pour voyager (conseil météo) et les meilleurs hôtels et maisons d'hôte où il est possible de séjourner pendant son voyage dans le Sud tunisien. Bref, voilà là une très belle publicité pour notre pays qui vient à point nommé pour booster le tourisme saharien et encourager les touristes à explorer des destinations plus originales plutôt que les classiques stations balnéaires qu'ils ont l'habitude de choisir pour passer leurs vacances.