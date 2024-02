Afrique: CAN 2023 / Jean-Louis Gasset (Ex-coach Côte d'Ivoire) - « Mon départ a ramené de l'apaisement »

Jean-Louis Gasset, ex-sélectionneur des Eléphants de la Côte d'Ivoire qui avait posé sa démission, face à la pression populaire suite à la lourde défaite (0-4) concédée face à la Guinée Equatoriale en phase de poules de la CAN 2023 est revenu longuement sur ce scénario.

« Elle a été bien construite la liste même si je n'ai pas réussi à bien la mettre en place. On sera arrivé à l'objectif différemment mais ça prouve que le commando choisi est le bon, même si j'aurais préféré ne pas arriver à cette issue. Certains ne comprenaient pas pourquoi j'avais gardé Haller et (Simon) Adingra. Voilà... Et les deux marquent, j'étais tellement heureux. Je rêve de voir Haller marquer le but de la finale. Il le mérite tellement », a confié Gasset au Journal L'Equipe, qui a regardé tous les matches.

« Bien sûr, je ne rate pas une miette ! Et dès que l'arbitre siffle la fin, le président a un texto. J'envoie au staff, aux joueurs, au capitaine ! Je suis fier des Éléphants, heureux. Mon départ a ramené de l'apaisement. On se dit, c'était lui le coupable et ça protège les autres. Il fallait voir la mort de près peut-être pour rebondir. »