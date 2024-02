Afrique: Réduction des émissions de carbone en Afrique - La BAD et le groupe Tdb joignent leurs efforts pour développer des technologies

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé un investissement de suivi de 15 millions de dollars en actions pionnières Green+ de catégorie C dans le Groupe de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et australe (Groupe Tdb), afin de soutenir les projets de technologies propres et à faibles émissions de carbone dans ses États membres

Selon un communiqué de presse, ces nouveaux capitaux qui proviendront du Fonds pour les technologies propres (Ftp), soutiendront également la mise en place d'un mécanisme de préparation de projets pour stimuler l'investissement dans les technologies propres.

Le Ftp qui fait partie des Fonds d'investissement climatiques, fournit des ressources aux pays en développement pour développer à grande échelle des technologies à faibles émissions de carbone qui présentent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme.

«La Tdb a lancé ces instruments d'actions thématiques uniques il y a un peu plus d'un an, lors de la COP 27 en Égypte ; la Banque africaine de développement avait accueilli cette annonce avec un investissement initial de 15 millions de dollars. Les actions Green+ de catégorie C permettent au Groupe Tdb de multiplier ses fonds par quatre grâce à l'effet de levier, afin de soutenir des transactions des secteurs public et privé éligibles et alignées sur la lutte contre le changement climatique et les objectifs de développement durable », lit-on dans le communiqué de presse.

Ces investissements soutiendront les efforts du Groupe Tdb pour faire progresser l'action climatique et les Objectifs de développement durable (Odd) dans ses États membres, ce qui devrait entraîner des réductions considérables des émissions de gaz à effet de serre à long terme.

« Nous sommes ravis de recevoir cet investissement du Ftp dans notre capital-risque par l'intermédiaire de notre partenaire stratégique, la Banque africaine de développement », a déclaré Admassu Tadesse, président et directeur général du Groupe Tdb. Il a ajouté que ces nouveaux capitaux viennent soutenir le programme de croissance verte et d'action climatique de Tdb, ainsi que notre volonté d'aider les États membres à atteindre leurs contributions déterminées au niveau national.

« Nous félicitons la Tdb pour cette catégorie d'actions très innovante dont l'ensemble du capital est levé par l'intermédiaire de partenaires stratégiques tels que la Banque africaine de développement et le Ftp, pour soutenir exclusivement l'action climatique et le développement durable », a déclaré Kevin Kariuki, vice-président de la Banque africaine de développement chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Climat et de la Croissance verte.

« Cette structure présente un fort potentiel de reproductibilité, car elle optimise l'utilisation de financements concessionnels limités et contribue à mobiliser des ressources substantielles auprès du secteur privé », a poursuivi M. Kariuki. Mary Kamari, directrice des affaires générales et des relations avec les investisseurs du Groupe Tdb, a ajouté : « Bien qu'il faille beaucoup plus de capitaux pour soutenir l'action climatique en Afrique, nous sommes également confrontés à des contraintes liées à la disponibilité de projets bancables, de nombreux projets échouant aux stades de la faisabilité et de la planification des activités.».