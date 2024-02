Maroc: Focus sur le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme

Forum des médias arabes à Amman

Le groupe permanent des experts chargé du suivi du rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme a tenu, mercredi à Amman, les travaux de sa 26ème réunion, avec la participation du Maroc.

Le Royaume était représenté à cette rencontre, organisée par le Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes -Département des médias et de la communication-, par Mehdi Sejjari, chef de service des relations presse au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la communication-.

Les participants se sont penchés sur le suivi de la mise en oeuvre de la quatrième des recommandations émises à l'issue de la 18è session du Comité exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Information, tenue en décembre dernier à Tripoli (Libye), ainsi que du plan exécutif de la Stratégie commune des médias arabes pour la lutte contre le terrorisme.

Ils ont également débattu des préparatifs du huitième séminaire sur le rôle des médias arabes dans la lutte contre le phénomène du terrorisme.

Le plan exécutif de la Stratégie commune des médias arabes pour la lutte contre le terrorisme comprend la tenue d'une série de réunions, d'activités scientifiques, culturelles et de formation, la réalisation d'études et l'organisation de campagnes de sensibilisation à travers les plateformes culturelles et les réseaux sociaux.

Cette réunion s'est tenue dans le cadre du Forum des médias arabes qu'abrite la capitale jordanienne. Le programme comprend également le premier Forum des influenceurs et créateurs de contenus dans le domaine du développement durable et la 20è réunion de la Commission arabe des médias électroniques.

Plusieurs sessions de travail sont à l'ordre du jour ayant pour thèmes "Perspectives de développement dans le monde arabe: défis et opportunités", "Rôle des créateurs de contenus dans la lutte contre les discours d'extrémisme et la sensibilisation aux objectifs de développement durable", "Futures alliances: complémentarité entre médias traditionnels et création de contenu" et "Fake-news et Fact-checking".

Ce Forum est organisé en application de la résolution n°533 du Conseil des ministres arabes de l'Information, réuni pour sa 53ème session en juin 2023 à Rabat, ainsi que des recommandations de la 18è session du Comité exécutif des ministres arabes de l'Information, tenue en décembre dernier à Tripoli (Libye), notamment les articles relatifs à la Commission arabe des médias électroniques, au rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme et à la stratégie des médias arabes pour le développement durable.