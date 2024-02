Maroc: Forte présence de l'AGA dans les régions les plus touchées par le séisme d'Al Haouz

L'élan de solidarité nationale et internationale qui s'était manifesté après le séisme d'Al Haouz se poursuit en partenariat avec plusieurs associations étrangères comme la Fondation turque Watan, intermédiaire entre l'AGA et Better Shelter en matière d'assistance exceptionnelle grâce à l'immense expérience des équipes de cette dernière dans la formation, l'assistance instantanée, l'apprentissage et la construction d'abris équipés après les tentes déjà distribuées à de nombreuses personnes sinistrées dans les différentes régions d'Al Haouz, telles que Amizmiz Tahanaout, mais aussi dans les zones de l'épicentre du séisme comme Aghbar Tizi Ntest, située dans la province de Taroudant.

Grâce à la collaboration des différentes équipes dans ce travail de titan pour poursuivre l'honorable mission de construire un avenir où chacun peut bénéficier d'un abri, d'opportunité et de soutien, l'équipe de spécialistes de Better Shelter s'occupera des structures et des formations non seulement pour le montage et le démontage desdites structures mais aussi pour leur équipement et leur entretien.

L'Association le Grand Atlas a lancé plusieurs parrainages et projets pour la réalisation d'activités sociales, culturelles, sportives et économiques en partenariat avec des associations nationales et internationales engagées dans la lutte contre toutes les formes de précarité, tout près de l'épicentre du séisme depuis le début du sinistre jusqu'à samedi 5 février 2024. L'objectif ultime étant de soutenir les familles victimes de cette catastrophe doublée de détresse et de morbidité, qui les privées de tous leurs biens, et qui se trouvent sans abri.

L'AGA dispose d'un réseau de bénévoles mobilisés pour distribuer couvertures, matelas, vêtements chauds pour toutes catégories d'âge, lait pour nourrissons et enfants, eau, médicaments et denrées alimentaires aux habitants des différents douars.

Pour rappel, le séisme, survenu le 8 septembre 2023, est le plus puissant tremblement de terre enregistré par les stations sismiques du pays.