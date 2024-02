Maroc: FLAM - 'From Douar Shanty to New York', une exposition photographique inédite de Mourad Fedouache

Marrakech — A l'occasion de la deuxième édition du Festival du Livre Africain de Marrakech (FLAM), l'artiste photographe marocain, Mourad Fedouache, expose ses oeuvres au centre culturel "Les étoiles de Jamaa El Fna" de la Fondation Ali Zaoua de Marrakech, à travers une série de photos sur "Douar Shanty" à Sidi Yahya Al Gharb, dont il est originaire.

Mourad Fedouache a réalisé un travail remarquable en capturant des scènes de vie des habitants du Douar Shanty. Chacune de ses photographies est un témoignage poignant de vie, de joie, de peine, d'espoir et de rêve, offrant ainsi un aperçu profond sur les conditions de vie des habitants de son Douar.

Dans une déclaration à la MAP, Mourad Fedouache a souligné que son projet photographique "From Douar Shanty to New York" se veut un travail documentaire qui vise à faire découvrir Douar Shanty à un large public, sous un autre angle.

Evoquant des faits historiques marquants sur Sidi Yahya Al Gharb, l'artiste photographe a indiqué que son exposition cherche à lutter contre les préjugés et les stéréotypes sur les quartiers défavorisés, à travers une approche humaine qui met à l'honneur leurs habitants, encourageant les jeunes artistes à immortaliser les scènes de vie de leurs quartiers.

Mettant en avant le talent de Mourad Fedouache, Younès Ajarraï, Délégué Général du FLAM a relevé que le festival a pour tradition de laisser de la place aux artistes de tous les bords pour exposer leurs oeuvres, rappelant que l'année dernière le festival a invité l'artiste, Mohammed Mourabiti, pour présenter ses tableaux.

Cette tradition permettra de créer une agora africaine de la culture avec les arts plastiques d'un côté et le livre, la pensée et l'écriture de l'autre, a-t-il ajouté.

Fondé par Mahi Binebine (écrivain et artiste plasticien), Fatimata Wane-Sagna (journaliste), Hanane Essaydi (universitaire) et Younès Ajarraï (entrepreneur culturel) et porté par l'association "We Art africains", le Festival du livre africain se veut une célébration éloquente de la littérature et de la culture africaines et un rendez-vous culturel d'envergure qui rassemble des écrivains, des penseurs et des intellectuels d'Afrique.

Pour cette deuxième édition, le Festival propose des thématiques reflétant l'actualité scientifique et éditoriale de l'Afrique et consacre une place particulière à la réactivation et à la consolidation des mémoires et des liens qui unissent tous les Africains.