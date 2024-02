Ile Maurice: Le chanteur Clarel Betsy est mort

Notre compatriote, le chanteur Clarel Betsy, qui a longtemps évolué en France, est passé de vie à trépas. Ses funérailles auront lieu le mardi 13 février en l'église St Maxime, Antony 92-160.

On se souviendra de Clarel Betsy pour ses titres Mo Amelie et Ti Frere (1970). «Souvent les gens que je rencontre me demandent la suite de Ti Frere», expliquait Clarel Betsy à notre journaliste Christine Turenne en 2011. «Mo Amelie est le genre de chanson qu'on ne fait que once in a lifetime». Enregistrés au GL Records, studio de Gérard Louis, ces deux titres sont nés dans l'esprit du chanteur en 2000 lors d'un passage à Maurice.

C'est toutefois les chansons qu'il a choisies pour faire son come-back. «Je ne sais pas tout ce qui se passe ici. C'est Gérard Louis qui me conseille. On s'est connu il n'y a pas longtemps... Il me fallait un thème fort pour ce disque et l'eau est un problème qui touche tout le monde en ce moment», explique-t-il. Parmi ses projets se dévoilait également un vidéoclip intitulé Roche qui pleure à l'occasion du jumelage du village de Souillac et la ville éponyme en France. «C'est le groupe Lazuli qui m'a accompagné sur ce vidéoclip. Je souhaite dans le futur amener ce groupe de world music à Maurice». Clarel Betsy bouillonnait d'idées nouvelles. Mais si son étoile continue à briller, il a poussé son dernier souffle de vie. L'express présente ses sympathies aux proches de Clarel Betsy.