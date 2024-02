Togo: Ce qu'il faut savoir sur le nombre de sièges attribués aux différentes circonscriptions électorales

Les Togolais sont appelés aux urnes le 13 Avril prochain pour élire leurs députés mais également les gouverneurs de région.

Pour les législatives, suite aux dernières retouches -au travers de la loi organique du 31 Janvier 2024) qui ont porté le nombre de sièges de députés à 113 dans la législature à venir, il y a lieu de se demander comment seront attribués les sièges. C'est ce à quoi vient répondre un décret pris hier Jeudi en Conseil des ministres.

Ainsi, dans les 39 circonscriptions électorales, les sièges sont répartis comme suit :

Dans le Grand Lomé, les circonscriptions électorales du Golfe et d'Agoè-Nyivé enlèvent respectivement 8 et 6 sièges.

Pour la région Maritime, la circonscription électorale de Zio se voit attribuer 4 sièges. Les circonscriptions électorales des Lacs, Vo et Yoto reçoivent chacune 3 sièges. Celles d'Avé et Bas-Mono gagnent 2 sièges chacune.

Quant à la région des Plateaux, les circonscriptions électorales de Haho et Ogou ont désormais chacune 4 sièges. Celles d'Est-Mono, Amou et Kloto enlèvent 3 sièges chacune. 2 sièges reviennent à chacune des circonscriptions électorales à savoir Agou, Anié, Moyen-Mono, Wawa, Akebou, Danyi et Kpélé.

Blitta et Tchaoudjo ont désormais chacune 4 sièges de députés dans la région Centrale. Sotouboua et Tchamba ont 3 sièges chacune et Mô prend 2 sièges.

La région de la Kara, voit la circonscription électorale de Kara prendre 4 sièges. Celles de Bassar, Dankpen et Kéran enlèvent 3 sièges chacune. Assoli, Binah et Doufelgou prennent chacune 2 sièges.

Enfin, la région des savanes. La circonscription électorale de Tône enlève 4 sièges. Oti, Oti Sud, Tandjouaré, Kpendjal, Kpendjal Ouest et Cinkassé ont désormais chacune 2 sièges de députés.

C'est donc la répartition faite des 113 sièges de députés à pourvoir au cours des législatives du 13 Avril prochain. Les candidats des partis politiques et autres entités qui comptent investir des candidats, sont donc fixés. A chacun de mouiller son maillot.