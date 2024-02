Afrique: Encore du chemin à faire par Togocom et Moov Africa pour atteindre les seuils réglementaires (ARCEP)

C'est ce qui transparaît d'un nouveau rapport de mission de contrôle des indicateurs de qualité des services mobiles 2G/3G/4G et de leurs seuils, effectuée par l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes).

Ce rapport renseigne d'une enquête réalisée en décembre 2023 sur le territoire national togolais, auprès des deux principaux opérateurs mobiles, Togo Cellulaire (TGC) et Moov Africa Togo (MAT), et qui révèle que depuis la mise en demeure adressée à ces deux structures de téléphonie au Togo, le 31 mai 2023 pour manquement aux obligations réglementaires, « les deux opérateurs restent toujours assez loin des seuils réglementaires ». Sur le plan national, le taux de conformité global est de 53,16% pour Togo Cellulaire et de 42,35% pour Moov Africa Togo.

Toutefois, reconnait-elle que des « améliorations sont plus significatives dans le Grand Lomé qu'à l'intérieur du pays ». Ainsi détaille-t-on que dans le Grand Lomé, Moov Africa Togo est plus performant que Togo Cellulaire avec 69,64% de taux de conformité contre 65,18% alors qu'en dehors du Grand Lomé, c'est l'inverse avec 52,08% contre 39,90%.

Aussi, constate-t-on que dans le détail, pour le service voix, Togocom affiche une meilleure performance, comparativement à Moov Africa Togo. Et précise-t-on, dans la capitale Lomé, l'opérateur affilié au Groupe Togocom affiche un taux de conformité de 71,43% contre 46,43% pour MAT et dans les autres villes du pays, 69,55% contre 38,14%.

Pas trop d'écart entre les deux opérateurs sur le segment Internet, où ils montrent globalement des performances internet 3G assez proches. Le taux de conformité est identique de 69,05% à Lomé et de 48,08% et 42,95% respectivement pour Togocom et Moov à l'intérieur du pays. Un rapprochement qui n'est pas d'actualité quand on en vient à poser un regard sur le service Internet 4G. Là, Moov Africa Togo est beaucoup plus performant que TGC dans le Grand Lomé avec un taux de conformité de 85,71% contre 57,14%. Hors Grand Lomé, c'est Togocom qui prend l'avance avec un taux de 44,44% contre 38,03% pour son concurrent.

De tout ce qui précède, le constat est clair que les deux opérateurs ont encore des efforts à faire pour atteindre les seuils réglementaires.