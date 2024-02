Afrique: 'Un exemple de 'pastorale des frontières' dans l'esprit 'Fratelli tutti'' - Des femmes engagées dans la réconciliation

Foya — Trois cents femmes catholiques de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone se sont récemment rencontrées dans la paroisse Saint Jean Vianney de Foya, à la lumière du "mystère de la Visitation".

"L'expérience de partage international, commencée il y a deux ans sous l'impulsion missionnaire de l'Association des femmes catholiques de la paroisse Saint Jean Vianney de Foya, a concerné les paroisses transfrontalières de Gueguedou, en Guinée, et de Koindu - Buedu, en Sierra Leone", a expliqué le curé de la paroisse, le père Lorenzo Snider, missionnaire SMA. "La particularité de cette bande de terre, poursuit-il, est que les pays anglophones et francophones partagent la même langue locale : le kissi, qui est aussi le nom de l'ethnie qui compte au moins un million de personnes et qui habite la frontière entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia".

La rencontre, au cours de laquelle la vocation de Marie et d'Elisabeth a été rappelée, a mis en évidence le protagonisme des femmes dans le processus d'évangélisation de ces terres.

Le groupe s'est réuni dans le cadre de l'ordination sacerdotale du premier prêtre de la paroisse, le père Michael S.J. Gborie, pour partager la foi, expérimenter la fraternité et se confirmer mutuellement dans le service du Seigneur Jésus et l'engagement d'évangélisation, aux côtés de leurs pasteurs, dans l'Église catholique.

Au cours de la messe d'ouverture, l'évêque de Gbarnga, Antony R. F. Borwa, a réitéré le soutien de l'épiscopat à cette initiative et a appelé à une action active en faveur de la réconciliation et de la paix.

"Je crois qu'il s'agit d'un bel exemple de 'travail pastoral à la frontière', dans l'esprit 'Fratelli Tutti', pour tisser des liens d'amitié, dans la foi commune dans le Seigneur Jésus", a conclu le père Lorenzo. Ce sont de puissants antidotes contre les conflits, le nationalisme et la stigmatisation de l'étranger. Des propositions et des mouvements qui viennent d'en bas et qui, nous l'espérons et le prions, peuvent avoir le dynamisme du levain dans la pâte ou de la graine de moutarde".