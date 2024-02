Afrique: CAN 2023 - Elles ont envahi les stades!

Tous les observateurs du football sont unanimes sur un fait : la Can en Côte d'Ivoire est exceptionnelle. Il y a, certes, la qualité des infrastructures et la beauté des matchs. Mais il y a surtout ces "fleurs" mobilisées dans les gradins, qui donnent un éclat particulier à la fête. Et oui ! Les hommes ne sont plus seuls dans les tribunes. Les femmes ont envahi les stades!

Certaines viennent entre amies, d'autres accompagnées de leurs époux ou d'autres personnes de leurs parentés. Les femmes sont bien présentes et jouent pleinement leurs partitions en poussant leurs équipes à la victoire. À Abidjan, à Korhogo, à Yamoussoukro et à San Pedro, elles crèvent l'écran, depuis le début de la Can.

En maillot orange, vert ou blanc, en jean ou culotte, les dames et les jeunes filles sont déterminées à apporter leur soutien à leurs joueurs engagés dans cette compétition. Et ce n'est pas la distance, les 3 kilomètres à parcourir depuis les points de contrôle jusqu'au stade, qui va les dissuader. Certaines y viennent rarement, d'autres souvent. Elles étaient encore nombreuses, lors de la demi-finale Côte d'Ivoire-Rc Congo (1-0).

En plus de vouloir supporter leur sélection nationale, ces dames viennent également « pour vivre une expérience unique avec le public et l'ambiance d'un match de football dans un stade », a affirmé Flora Konan. Qui a vécu cette expérience une seule fois (Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale : 0-4), cependant elle espère la rééditer si l'occasion se présentait. Lydie Zahi a déjà pris goût dans cette affaire. « J'ai déjà regardé 3 matchs de la Can : deux fois à Yamoussoukro et la demi-finale Côte d'Ivoire-Congo (1-0), hier (ndlr mercredi). Je m'apprête à vivre la finale dimanche », s'est-elle exprimée. Selon cette jeune femme, ce n'est pas tous les jours que la Côte d'Ivoire organise une Can. « C'est ma première fois de vivre la Can. Il y a la curiosité mais aussi la beauté des infrastructures. Les stades sont vraiment beaux », a-t-elle reconnu. Tout en avouant qu'à la base, elle était une mordue du ballon rond, d'où son intérêt pour cet événement. Elle n'est la seule.

« J'aime le football. J'ai pour habitude de suivre les matchs de la Can à la télévision. Je suis la supportrice numéro un des Éléphants dans ma famille. Je suis juste venue au stade pour satisfaire ma curiosité, c'est tout. J'ai aimé », a indiqué Kouakou Rita.

Les Ivoiriennes ne sont pas seules à partager cette passion. C'est le cas de Mahjoub Inés et Dorsaf Dhouibia, deux Tunisiennes. « J'ai l'habitude des stades. En 2004, lorsque mon pays recevait la Can, j'ai regardé presque toutes rencontres. Cette année, c'est en Côte d'Ivoire et je suis présente. C'est ma 2e fois de venir au stade Olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé. Je ne voulais pas rater cette demi-finale. C'est important pour moi de soutenir mon 2e pays, la Côte d'Ivoire », a indiqué Dorsaf Dhouibia. Celle qui l'accompagnait, une compatriote, vient également pour la même passion. « Cela fait 9 ans que nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est logique pour nous d'apporter notre soutien aux Éléphants », a soutenu Mahjoub Inés. Qui, contrairement à l'autre, venait pour la première fois à Ébimpé.

« Ici, je ne sens pas le stress. L'ambiance est mieux qu'à la maison. Tout le monde est optimiste et j'aime cet état d'esprit », a confié Nina Kra, à Ébimpé pour la 3e fois. Elle s'apprête également à vivre la finale, le dimanche prochain entre les Éléphants et les Super Eagles.