Algérie: Réutilisation des eaux épurées - Le secteur de l'Hydraulique entame l'exécution de la première tranche du programme spécial de 34 MDS de DA

ALGER — Le secteur de l'Hydraulique a élaboré un programme spécial adopté par les pouvoirs publics pour la réutilisation des eaux épurées, dont la première tranche, d'un montant de 34 MDS de DA, a été approuvée, a indiqué, jeudi à Alger, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal.

Auditionné par la Commission Habitat, équipement, hydraulique et aménagement du territoire à l'Assemblée populaire nationale (APN), lors en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Bessma Azouar, le ministre a précisé que ce programme intervient en application des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, prises lors de la réunion du Conseil des ministres tenue au mois de novembre 2023, relatives à l'augmentation de la capacité d'épuration et de récupération des eaux usées, avec un objectif d'exploitation fixé à 60% de la quantité produite.

Pour cela, un plan de réutilisation des eaux épurées a été mis en place, basé sur deux axes, relatifs à l'augmentation du taux des eaux épurées et à leur réutilisation.

La première tranche du programme approuvé pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026, inclut, selon le ministre, les eaux utilisées dans les zones agricoles, industrielles et urbaines, où il sera procédé à la réhabilitation des stations d'épuration des eaux usées et l'acheminement des eaux aux zones agricoles, à l'instar du barrage vert et l'irrigation des espaces verts.

Ce programme comprend également la remise en service des stations et la réhabilitation des équipements et l'élargissement, en sus l'intégration du système de traitement tertiaire, où les cadres du ministère oeuvrent à l'élaboration des dossiers techniques, et la préparation de l'annonce des appels d'offres après l'établissement de tous les cahiers de charges propres à cette opération.

Ce programme spécial prend en considération toutes les stations d'épuration, objet de préoccupation de la Commission, aux wilayas d'El Taref, de Annaba et de Mila, selon le ministre.

Concernant le raccordement de la station d'épuration El-Allalig au complexe sidérurgique Sider, M. Derbal a indiqué que le secteur a introduit un projet dans le programme intitulé "Etude et travaux de réhabilitation de la station d'épuration d'Annaba et amélioration de la collecte des eaux usées et des installations de transfert des eaux usées épurées vers le périmètre agricole de Bounamoussa et le complexe sidérurgique d'El Hadjar".

Divisé en 04 lots, les procédures administratives et légales de ce projet sont actuellement en cours, a fait observer le ministre.

Le secteur approvisionne ce complexe d'une quantité à la hauteur de 24.000 mètres3/jour d'eau brute à partir du barrage de Cheffia dans la wilaya d'El Tarf, et parfois de 32.000 mètres3/jour pour remplir le réservoir de réserve de 300.000 mètres3 du complexe.

La réalisation de tous ces projets permettra de produire de l'eau épurée de haute qualité à distribuer à raison de 30.000 mètres3 d'eau au profit du complexe Sider El-Hadjar, qui peut être portée à 60.000 mètres3/jour à l'avenir, ainsi que 20.000 mètres3/jour au profit de l'irrigation dans la région de Bounamoussa aux alentours d'El-Bouni, et 30.000 mètres3/jour du aux alentours d'El Hadjar pour l'irrigation de plus de 2.300 hectares de terres agricoles.

Le secteur accorde une grande importance à l'aspect assainissement, en développant et modernisant ce service à travers la réalisation de systèmes d'assainissement et l'expansion des réseaux d'assainissement, en vue de protéger l'environnement, l'environnement et la santé publique.

S'agissant des mesures prises par le secteur concernant les stations de traitement des eaux usées dans le sud de la wilaya de Mila, une étude a été élaborée pour les projets de réalisation de stations d'épuration des eaux usées dans les communes de Tadjenanet et Teleghma en 2019. Le secteur oeuvre à enregistrer les deux opérations dans le cadre de la loi de finances, tandis que le projet de réalisation d'une station d'épuration des eaux usées dans la commune de Chelghoum-Laid sera introduit dans les propositions de loi de finances pour l'exercice 2025, a rassuré M. Derbal.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que le secteur a mis en place dans le cadre des programmes urgents d'approvisionnement en eau potable (AEP) un nombre de projets, dont le plus important est "la mise en oeuvre du programme national de dessalement d'eau de mer, décidé par Monsieur le président de la République, d'autant plus que ce programme repose sur la réalisation de 5 grandes stations de dessalement d'eau de mer, d'une capacité de production de 300.000 m3/jour pour chacune, à savoir les stations de Cap Blanc à Oran, Fouka 2 à Tipaza, Cap Djinet à Boumerdes, la station de Bejaïa, ainsi que la station d'El Tarf.

Ces stations en cours de réalisation visent à assurer l'approvisionnement des wilayas côtières en eau potable, en sus des wilayas de l'intérieur qui se situent à 150 km de ces stations, poursuit M. Derbal.

Pour ce faire, le lancement effectif a débuté pour la réalisation du projet de raccordement de la station d'El Tarf aux réseaux d'adduction et de transfert d'eau, d'autant plus que les travaux se déroulent avec une cadence accélérée et que la fin du projet de raccordement est prévue parallèlement à la livraison de la station et de son entrée en service vers fin 2024.

Cette séance intervient dans le cadre de la mission d'information effectuée par une délégation de la commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement urbain de l'APN, pour les wilayas d'El Tarf, d'Annaba et de Mila, en vue de s'enquérir sur la réalisation le projet de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer d'El Tarf, de la station d'épuration des eaux usées (STEP) en vue de préserver les réserves naturelles de la wilaya, sur le projet de raccordement de la STEP d'Allelig dans la wilaya d'Annaba au complexe sidérurgique d'El Hadjar, ainsi que sur la réalisation de la STEP dans le sud de la wilaya de Mila, notamment Teleghma, Tadjenanet et Chelghoum Laid.