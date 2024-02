Ile Maurice: Attention à l'arnaque de faux agents recruteurs

Il croyait avoir découvert l'Eldorado mais son rêve s'est vite envolé quand il s'est fait escroquer par une fausse agence d'immigration pour la Pologne, recrutant soidisant des travailleurs mauriciens. De recruteurs escrocs lui ont soutiré Rs 34 793 pour des procédures administratives. Soyez plus consciencieux pour ne pas vous faire duper comme cet habitant de Curepipe, qui a porté plainte au poste de police de Sodnac mercredi. Le 4 juin 2023, il tombe sur une page Facebook d'un institut qui propose de l'embauche en Pologne. Intéressé par cette opportunité de travailler à l'étranger, il contacte l'institut sur WhatsApp et parle à une femme qui lui demande d'envoyer son certificat de moralité et ses qualifications. Le 7 juin, il lui envoie ses documents et elle lui répond sur WhatsApp pour le convoquer à un entretien le 20 juin à l'institut situé à Quatre-Bornes.

Ce jour-là, elle l'informe qu'il s'agit d'un travail manuel et qu'il est sélectionné en fonction de ses qualifications. Elle lui dit de faire une demande de passeport, qu'il obtient le 12 juillet. Quand il la contacte, toujours sur WhatsApp, elle lui demande de faire un virement bancaire de 688 euros à son agent en Pologne pour les frais de papiers et la demande du permis de travail. Le 21 juillet, il effectue un virement bancaire de Rs 34 793,72 et l'agent mauricien en Pologne confirme sur WhatsApp à l'agence locale avoir bien reçu cette somme.

La préposée lui dit alors qu'il recevra une confirmation du permis de travail dans trois mois et qu'alors il devra payer d'autres frais pour l'hébergement, l'assurance maladie, etc. Trois mois plus tard, il ne reçoit aucune réponse et elle lui envoie un message disant que la responsable de l'agence a repris son dossier pour le suivi et qu'il doit la contacter.

Le 14 août, il appelle cette dernière, qui lui envoie un message qu'il aura «le permis au début du mois de septembre». En septembre, elle lui déclare que le permis est retardé en Pologne. Elle le fait même contacter un dénommé Ryan, qui a aussi fait une demande de permis de travail et a le même problème. Même l'agent recruteur en Pologne lui fait signe que le permis de travail est retardé et il cesse alors de leur envoyer des messages.

Le 4 janvier 2024, la responsable à Maurice lui dit qu'elle a obtenu son permis de travail et le 9 janvier, il reçoit un message de Pologne de l'agent recruteur lui demandant de faire un virement bancaire de Rs 30 000 pour lui envoyer le permis original par DHL. Il lui répond qu'il n'était pas au courant qu'il devait payer cette somme et refuse de le faire. L'agent à Maurice lui envoie alors un document montrant un plan comprenant un premier paiement de Rs 35 000 (traitement du permis de travail et documents justificatifs) et un deuxième paiement de Rs 150 000 après réception du permis de travail. Il dit alors à l'agent qu'il était convenu qu'il ne ferait ce paiement qu'après avoir commencé à travailler. Il lui annonce aussi qu'il va porter plainte au ministère du Travail car tout cela semble suspect.

L'agent lui dit qu'il ne travaillait pas sur son dossier et qu'il doit contacter la responsable. Cette dernière insiste qu'il ne recevra son permis de travail qu'après avoir fait le paiement de Rs 150 000. Il se rend alors compte qu'il a été dupé par ces trois personnes qui se sont présentées comme des agents recruteurs et soumet à la police des preuves de ses versements bancaires.