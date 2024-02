Ile Maurice: Pourquoi une baisse de performance dans plusieurs matières

Après la proclamation des résultats du HSC pour la cuvée 2023, les professionnels de l'éducation passent au crible la performance des élèves par matière et par école. Dans plusieurs sujets principaux, par exemple, il est démontré que la performance est en nette baisse comparée à l'année 2022, fait-on ressortir. Pourquoi ?

La directrice du Mauritius Examinations Syndicate, Brenda Thanacoody-Soborun, a d'emblée précisé en conférence de presse mercredi qu'il ne fallait pas comparer le taux de réussite du HSC à celui de 2022, mais à celui de 2019, soit avant le Covid-19 (NdlR, elle avait tenu le même refrain lors des résultats du School Certificate - SC - en janvier). Mais plusieurs pédagogues avancent tout de même quelques réserves après l'analyse des résultats du HSC. Plus précisément, les performances des élèves par matière.

Ainsi, explique un recteur d'un collège d'État, il ne comprend pas pourquoi le taux de réussite est inférieur à celui de l'année dernière, même si Cambridge a rehaussé le niveau post-Covid. «Avec les cinq credits, le système éducatif fait que les collèges gardent les meilleurs. Or, on voit que même parmi les meilleurs, plusieurs élèves ne peuvent pas garder la tête hors de l'eau. Il y a définitivement des failles.»

À titre d'exemple, pour les mathématiques, la performance pour 2023 est comme suit : A+, 8,66 % ; A, 11,06 % ; B, 13,26 %, et C, 19,43 %. Alors que pour 2022, il a été question de A+, 11,29 % ; A, 13,51 % ; B, 16,79 %, et C, 20,27 %. Pour le français comme matière principale, il y a aussi une baisse avec, en 2023 : A+, 5,25 % ; A, 16,59 %; B, 30,40 % et C, 26,64 %. Pour 2022 : A+, 12,19 %; A, 27,54 %; B, 31,15 % et C, 18,72 %. Ou encore pour la sociologie. Pour 2023 : A+, 1,65 %; A, 2,82 % ; B, 8,07 % et C, 19,53 %. Quant à 2022 : A+, 5,08 % ; A, 9,81 % ; B, 19,44 % et C, 24,52 %. La baisse dans les performances concerne aussi les sciences ou encore les langues orientales.

%

Pour l'ancien recteur et syndicaliste, Soondress Sawmynaden, cette baisse de performance reste toujours «étrange» même si Cambridge a revu sa correction car premièrement, dit-il, il s'agit d'élèves qui ont obtenu leurs cinq credits en SC ; donc, ils ne sont pas académiquement faibles. Mais il s'agit aussi d'élèves qui ont eu plus de temps pour la préparation. «Avec le Covid, ils ont eu un peu plus de deux ans pour s'y préparer. Alors, pourquoi n'avoir pas pu faire mieux ou la même chose que l'année dernière ?» se demande-t-il.

D'autres pédagogues expliquent que cette baisse de niveau dans les matières est due au fait que Cambridge ait pu être un peu trop généreux avec ces élèves lorsqu'ils ont pris part aux examens du SC, et ainsi, une fois au HSC, ils n'ont pas un haut niveau.

«C'est vrai que le pourcentage par matière cette année reflète le niveau des élèves car il n'est plus question de special consideration», souligne l'ancien recteur. Il ajoute que l'autre facteur qui a pu causer ce fossé entre les chiffres de l'année dernière et ceux de cette année pourrait être le manque d'enseignants dans plusieurs établissements secondaires du pays. «C'est vrai que la plupart des élèves ont recours aux leçons particulières, mais l'enseignement à l'école est une priorité. Même à ce jour, il y a des établissements qui manquent toujours d'enseignants», indique notre interlocuteur. Il fait ressortir que le manque d'enseignants causerait l'indiscipline à l'école. «Moi, je dis qu'il aurait fallu mettre sur pied une Teachers' Service Commission qui s'occuperait du recrutement, de la promotion et des actions disciplinaires si besoin pour tout le secteur. La Public Service Commission s'occupe de toute la fonction publique et l'enseignement n'est peut-être pas une priorité...»