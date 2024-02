Ile Maurice: Le couple avait eu une violente dispute à cause de l'argent

Le procès pour meurtre intenté à Swaraj Seetal, 25 ans, et à sa mère, Hansranee Seetal, s'est poursuivi en cour d'assises, hier. Le jeune homme, un receveur d'autobus habitant Mahébourg, est accusé d'avoir tué son épouse Hema, plus connue sous le nom de Shalina et âgée de 26 ans, et d'avoir maquillé le meurtre en suicide, tandis que sa mère est accusée de non-assistance à personne en danger. Le corps sans vie d'Hema Seetal a été retrouvé chez elle à Mahébourg, le 26 septembre 2017 vers 21 heures.

Lors de cette audience, le constable Dookharan, affecté à l' IT Unit de la police, a été appelé à la barre des témoins par la poursuite. Il a divulgué les messages violents que s'était échangés le couple le 1er septembre 2017 autour d'une affaire d'argent et d'une dette qui devait être réglée. Le policier a aussi relaté que la dernière fois qu'Hema Seetal avait répondu et était en vie était le 26 septembre à 19 h 37. Le couple avait conversé pendant 11 secondes. Le policier a aussi relaté que Swaraj Seetal avait appelé son épouse le 26 septembre vers 20 h 46, mais elle n'avait pas décroché.

L'enregistrement vidéo de la reconstitution des faits avec la participation d'Hansranee Seetal a aussi été visionné en cour. Cette dernière a relaté qu'elle avait entendu le couple se disputer à l'étage et qu'elle était allée voir. Les deux se disputaient sur une somme de Rs 16 000. Sa belle-fille aurait ensuite menacé de se suicider. Son fils était sorti et quand il est revenu, elle l'a entendu frapper à la porte d'une pièce de la maison au premier étage. Elle avait demandé à Shalina d'ouvrir la porte et son fils aurait entre-temps réussi à l'enfoncer. Ils avaient ainsi retrouvé Shalina pendue avec un horni à la fenêtre. Selon Hansranee Seetal, son fils avait détaché le horni et lui avait fait du bouche-à-bouche, avant de la transporter à l'hôpital.

À l'ouverture du procès, mère et fils ont plaidé non coupables. La poursuite est représentée par Mes Meenakshi Bhogun, Acting Principal State Counsel, et Vidya Mungroo-Jugurnath, Acting Senior State Counsel. Me Neeven Parsooramen est le watching brief de la famille Basama.