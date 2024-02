Madagascar: Concert - D.Lain et MK DI à Montréal

Prêcheurs d'amour, ils traversent l'Atlantique pour exporter leur art. La beauté et la voix mélodieuse se combinent à merveille. Sûrement, ils vont faire crier de joie l'assistance ! Deux artistes qui ont marqué l'année 2023 se partageront la scène au Canada le 23 mars prochain. Deux mois à l'avance, une affiche alléchante circule déjà sur les réseaux sociaux. Ces deux bonhommes offriront un show pour la première fois sur le continent américain. La diaspora, quant à elle, les attend avec impatience.

MK DI, ce nouveau talent a surpris le public malgache avec sa voix et son charme. Ayant débuté sa carrière en 2022, ce natif d'Antsiranana a vu sa popularité s'accroître l'année suivante. « Tiako somaigna », « Tsy tonton sôla », « Vita » sont des morceaux phares figurant sur la playlist des jeunes femmes entre 20 et 35 ans. Ainsi, le chanteur reçoit des appels des organisateurs événementiels. Dès lors, il effectue des tournées aussi bien à Madagascar qu'en Europe en passant par les îles voisines de l'océan Indien. En l'espace de deux années, MK DI passe d'un statut d'artiste en herbe à celui de star brillante. Cependant, la voie est encore longue et il le sait. Cette année, il a promis encore plus de vibes à ses aficionados. Des singles sont en gestation. « 2024 sera mélodieux », a-t-il confirmé.

D.Lain, il n'est plus à présenter. Il a su tenir la barre longtemps, et ne lâchera pas l'affaire. Ex gospeleur, il a trouvé sa voie. Du RnB à la trad-fusion, ce gentleman aux épaules larges n'a rien à envier aux autres car il a un vocal inégalé. Sa chanson « Ato amponay foana », sortie en 2019, a touché le grand public. « Les paroles sont tellement poignantes que les auditeurs qui ont perdu des êtres chers ont les joues inondées de larmes à son écoute », s'émeut l'un de ses fans.

En effet, durant l'avènement de la pandémie, « Ato amponay foana » est devenu un chant dédié aux défunts victimes de la Covid-19. En 2021, il produit « Misengy ». Hymne à l'amour, le son envahit les coeurs tant des adolescents que des adultes amoureux. Oui, D.Lain relate l'amour dans tous ses états. Il trouve toujours les mots... Comme MK DI, D.Lain ne pose pas ses valises. Sa voix est connue en Afrique. Il a hissé haut le drapeau malgache en remportant la compétition musicale Castel opéra qui s'est tenue à Abidjan en 2012. Du reste, il a également sillonné l'Europe de l'ouest, participant à des grands festivals internationaux. Donc, le choix des organisateurs n'est pas arbitraire. Dans le but d'émerveiller le public, ils ont opté pour ces deux étoiles.

Par ailleurs, « les informations suivront », telle est la phrase inscrite sur l'affiche. Toutefois, les coordinateurs du projet veulent déjà mettre au parfum les Malgaches résidant au Canada. En d'autres termes, le «live music» se prépare dès maintenant. Il est à noter que ces deux messieurs ont l'habitude d'être ensemble. Ils étaient sur les planches au Salon Firat annexe au 5 avenue de la Pointe Ringale, à Saint-Germain-lès-Corbeil, Paris le 18 juin 2022. Il y aura une complicité entre eux !