Afrique: CAN 2023 - RDC-Afrique du Sud, un match ouvert ce samedi pour la 3ème place !

Le défenseur congolais Hénoch Baka dans ses oeuvres

Les Léopards avec leur message sur ce se passe à Goma

Faute d'avoir mieux, la République Démocratique du Congo va se contenter d'une petite finale contre l'Afrique du Sud, ce samedi 10 février, au stade la Paix, à Bouaké, pour la 3ème place de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2023.

Les Léopards ont été éliminés de la compétition en demi-finales, mercredi, après leur défaite face aux Eléphants de la Côte d'Ivoire 0-1, au stade Alassane Ouattara, à Abidjan.

Un match difficile de tous les autres que les Léopards ont livré tout au long de cette compétition. Les Léopards n'ont joué que pendant les 30 premières minutes, avec un milieu de terrain très lent : Gaël Kakuta moins bon et Charles Pickel un peu réduit par des avertissements et intimidations de l'arbitre libyen. Et lorsque Kakuta s'est complètement épuisé très tôt, les Eléphants ont pris le dessus sur le match, menaçant sérieusement les Léopards dans les 15 dernières minutes de cette première période. Heureusement, la mi-temps est intervenue sans que les Ivoiriens n'aient ouvert le score. Tout est encore jouable !

A la reprise, comme l'appétit vient en mangeant, les Eléphants poussés par un public fou, dans un stade chauffé, voire surchauffé, vont garder le même rythme jusqu'à l'ouverture du score par Sébastien Haller (65ème).

%

A la base, une perte de ballon de Chancel Mbemba dans le rond central, alors qu'il voulait bien amorcer une attaque, va tourner mal jusqu'à ce que Haller va battre Lionel Mpasi pour l'unique but de la partie. Au finish, les Léopards ont été éliminés avec leurs armes à la main. Ils ne remporteront plus un troisième sacre africain au terme de cette 34ème édition de la CAN. Les Congolais ont subi la loi du pays organisateur.

Desarbre: « ma première impression, c'est la déception »

En conférence de presse d'après-match, le patron du banc de touche des Léopards, Sébastien Desarbre n'a pas caché sa déception, lui qui estime que son équipe méritait aussi le succès, au regard du jeu proposé sur le terrain.

«Je trouve que c'était un match d'une très bonne intensité, on est bien entré dans les 30 premières minutes mais on n'a pas profité de notre temps fort... Ma première impression, c'est la déception, au regard de la physionomie du match », a-t-il indiqué. Il ajoute : « On a essayé d'avoir toutes les armes offensives pour pouvoir égaliser, en changeant de système, en faisant des remplacements mais ça n'a malheureusement été ».

Desarbre reconnaît néanmoins avoir eu en face une grande équipe des Eléphants qui a su montrer plus d'efficacité. « Il faut reconnaître qu'en face de nous, il y avait une grande équipe de la Côte d'Ivoire, ça ne s'est pas joué à grand-chose, on est déçu ce soir, on aurait pu obtenir un meilleur résultat », a-t-il déclaré.

«Pour le but annulé de Cédric Bakambu, le contexte est ce qu'il est et favorable à la Côte d'Ivoire, en Vertu de son statut de pays organisateur. A ce sujet, je n'ai pas à y épiloguer. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de me plaindre de l'arbitre. Chacun a pu voir les images à la télévision. C'est la décentralisation, même si on est tombé sur une belle équipe ivoirienne », s'est exprimé le technicien français, avec un brin d'amertume.

Le coach des Léopards et ses joueurs tenteront d'aller chercher la troisième place, samedi face à l'Afrique du Sud, défaite par le Nigéria (1-1, 4-2 tab), au Stade de la Paix à Bouaké. « On est des compétiteurs, il faut vite se remobiliser, on a un match samedi pour aller chercher la troisième place », a assuré le technicien français.

Le parcours inattendu de l'Afrique du Sud jusqu'en demi-finales

Depuis qu'elle a remporté son premier et unique titre en Coupe d'Afrique des Nations en 1996, l'Afrique du Sud a connu une courbe descendante, perdant sa place au rang des grandes nations africaines au fil des années.

Désormais sous la houlette de l'entraîneur Hugo Broos, vainqueur de la CAN CAF 2017 avec le Cameroun, une nouvelle génération de combattants a émergé dans le camp des Bafana Bafana. Entrés dans la compétition comme des outsiders, les Bafana Bafana ont été tirés au sort dans un groupe E délicat composé de la Tunisie, du Mali et de la Namibie.

Leur premier match, qu'ils avaient bien commencé, s'est terminé par une décevante défaite 2-0 contre le Mali. Ils sont revenus plus forts lors de leur deuxième sortie et ont battu leurs voisins, la Namibie, par 4-0. Ils terminent la phase de poule par un nul 0-0 contre la Tunisie, ce qui ne leur permet pas de terminer en tête de la poule.

Huitièmes de finale (Afrique du Sud 2-0 Maroc)

Après leur qualification laborieuse pour les huitièmes de finale, un gros défi attendait les Bafana Bafana face au géant nord-africain, le Maroc, en huitièmes de finale. Grâce à un exploit tactique d'Hugo Broos, les Bafana Bafana ont réussi à surclasser les Lions de l'Atlas 2-0, créant une sensation à travers le continent.

Quarts de finale (Afrique du Sud (2) 0-0 (1) Cap-Vert)

Forts de leur victoire confiante sur le favori, le Maroc, en huitièmes de finale, les Bafana Bafana ont ensuite affronté les Requins bleus du Cap-Vert, qui réalisait jusque-là un parcours impressionnant dans la compétition.

Après un nul vierge au terme des prolongations (0-0), le portier Ronwen Williams a sorti le grand jeu pour qualifier les sud-africains, il est entré dans l'histoire comme le premier gardien de but à stopper quatre tirs au but dans une même séance, dans l'histoire des grandes compétitions internationales.

Demi-finales (Nigéria -Afrique du Sud 1-1/4-2)

Enfin, c'est en demi-finale que l'Afrique du Sud va tomber devant le Nigeria, un adversaire qu'elle a l'habitude de croiser, en demi-finale. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans la compétition, c'était lors des quarts de finale de 2019 en Égypte. Une partie qui avait vu la victoire des Super Eagles 2-1. Avant cela, les deux équipes s'étaient retrouvées en demi-finale lors de l'édition 2000, au Sade de Lagos. Une fois de plus, le Nigéria s'était imposé 2-0. Et comme d'habitude, le Nigeria s'est imposé encore cette fois-ci, au terme des tirs au but (1-1/4-2). Le gardien Ronwen Williams qui a surpris tout le monde aux tirs au but contre le Cap-Vert, s'est effondré e arrêtant aucun tir des Nigérians.