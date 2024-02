Maroc/Inde - Des perspectives prometteuses pour les échanges touristiques (ambassadeur)

Mumbai — Les perspectives des échanges touristiques entre le Maroc et l'Inde sont prometteuses, a indiqué, vendredi à Mumbai, l'ambassadeur du Maroc à Delhi, Mohamed Maliki.

S'exprimant lors d'une rencontre initiée par l'Office National Marocain de Tourisme (ONMT), en marge du Salon de voyage OTM 2024 (Outbound Travel Market), M. Maliki a mis en lumière la dynamique en cours et l'intérêt grandissant des voyageurs indiens pour le Royaume, fruit d'efforts soutenus dans la promotion et le développement de la destination Maroc.

L'introduction de l'e-visa d'entrée au Maroc pour les ressortissants indiens a joué un rôle crucial dans cette dynamique, a affirmé le diplomate, exprimant sa confiance quant aux perspectives très favorables et le potentiel énorme pour le développement du tourisme.

La participation du Royaume au Salon OTM, la première du genre, fait suite à l'ouverture du bureau de l'ONMT à Delhi fin 2023 dans le but de renforcer les liens entre les deux pays et stimuler les échanges humains, a indiqué M. Maliki, mettant en avant le vif intérêt de nombreux voyagistes marocains pour prendre part à cette grande messe internationale.

M. Maliki a également rappelé, à cette occasion, l'excellence des liens unissant le Maroc et l'Inde, notamment depuis la visite historique effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Inde en 2015, qui a ouvert une nouvelle ère pour les relations bilatérales qui connaissent un développement sans précédent.

Le marché du voyage en Inde est l'un des marchés à la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale. Selon les estimations, le tourisme sortant indien devrait dépasser les 42 milliards de dollars d'ici 2024.

Le nombre de touristes indiens ayant visité le Maroc a considérablement augmenté au cours de l'année dernière, affichant une hausse de 120% par rapport à 2022, pour atteindre 28.703 touristes.

Le Salon OMT, qui a ouvert ses portes jeudi, se veut l'un des rendez-vous incontournables pour les professionnels internationaux du tourisme cherchant à pénétrer le marché du pays le plus peuplé au monde.

Dans le cadre de ce salon, qui se déroule jusqu'au 10 février, l'ONMT a érigé un stand de 150 m2, où 10 agences de voyage réceptives marocaines sont également présentes, offrant ainsi une plateforme idoine pour présenter aux voyagistes indiens et internationaux l'offre touristique du Maroc et accroître la notoriété du Royaume en tant que destination privilégiée des voyageurs.

Avec la participation de plus de 600 exposants et l'attraction de plus de 35.000 professionnels venant de plus de 60 pays, dont des représentants de 30 États indiens, cette édition 2024 promet une ampleur et une diversité sans précédent.

Porte d'entrée au marché touristique indien, OTM est devenu aussi le salon professionnel du voyage n°1 en Asie en termes de qualité du lieu et des installations, de qualité des acheteurs et des vendeurs et de retour sur investissement global, selon une enquête menée par l'agence internationale de recherche Ipsos.

Il offre une plateforme aux exposants pour interagir avec un public diversifié, comprenant notamment des agents de voyage, des tour-opérateurs, des organisateurs de MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) et des producteurs de films, de télévision et de contenu.