Angola: Les députés proposeront l'attribution des revenus des roches ornementales aux municipalités

Chibia (Angola) — Le vice-président de la Commission d'Administration d'État et du Pouvoir Local de l'Assemblée Nationale, Paulo de Carvalho, a exprimé jeudi, à Chibia, province de Huila, son inquiétude face au manque d'allocation des revenus des roches ornementales en faveur des municipalités où elles sont exploitées.

La province de Huíla contribue à 90 pour cent à l'exploration et à l'exportation de roches ornementales du pays, mais l'allocation des revenus, sous forme de taxes, du sous-secteur des roches ornementales ne profite pas directement aux communautés où elles sont explorées.

Actuellement, les revenus perçus à travers les taxes et redevances sur les roches ornementales sont tous envoyés au Trésor National, à l'Agence Nationale des Ressources Minérales, à l'Institut Géologique d'Angola et à la Caisse de Sécurité Sociale des Travailleurs du Ministère des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz, laissant à l'écart le gouvernorat provincial et de ses communautés.

Traçant le bilan de la visite effectuée à la municipalité, le parlementaire a déclaré que les entreprises de pierre ornementale installées à Chibia ont contribué « énormément » à l'économie du pays, et que l'idéal est que la municipalité bénéficie également des revenus perçus.

«Nous allons prendre soin qu'il y ait un certain retour de cette participation à la municipalité», a-t-il indiqué.

Selon lui, les entreprises qui opèrent dans la municipalité, sont importantes non seulement pour la croissance de l'économie, mais aussi pour garantir des emplois, notamment pour les jeunes.

D'autre part, il a considéré que les projets réalisés dans le cadre du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM) sont de qualité et ont bénéficié à des secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé, avec des services minimaux pour la population.

« Nous repartons d'ici avec une bonne image et il y a quelques exemples que d'autres municipalités peuvent collecter et copier d'ici. Nous avons constaté que malgré le peu de ressources, les autorités cherchent à résoudre les problèmes des communautés et il y a eu des préoccupations concernant l'inclusion scolaire, un aspect important", a-t-il ajouté.

Dans le domaine commercial et économique, les députés ont visité les entreprises Marlin, Hipermáquinas (HM Granites) Jardins da Yoba, tandis que dans le domaine social et administratif, ils ont visité le Lycée nº 454 de Chibia, les écoles Kundy Paihama, Mpapa et Luís Nunes, le centre communal de santé et l'administration de Quihita, ainsi que les installations de la police.

En 2023, 189 mille 141,8 m³ de roches ont été produits à Huila, soit une augmentation de 14 mille 926,4 m³. Sur cette quantité, 88 mille 894,7 mètres cubes ont été exportés, soit 58 mille 924,6 de moins que l'année dernière.

L'exportation de 88 mille 894,7 mètres cubes de roches ornementales produites a rapporté à l'État angolais 389 millions 353 mille 387 kwanzas, soit 327 millions 885 mille 994 Kz de moins que l'année précédente.