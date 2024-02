Angola: Le Qatar a l'intention d'importer des fruits et légumes d'Angola

Doha — Le Qatar a exprimé son intention d'importer des légumes et des fruits d'Angola pour répondre aux besoins de son marché, surtout en été, lorsque les conditions climatiques du pays sont défavorables à la production agricole.

L'intérêt a été manifesté au secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João da Cunha, lors d'une réunion qu'il a tenue mardi à Doha avec le directeur du Département de recherche agricole du Qatar, qui a permis de connaître le travail de recherche de cet établissement.

« Nous avons été assez surpris par le désir et l'intérêt exprimés par le Qatar. Ils ont quelques difficultés en termes d'approvisionnement en fruits et légumes et ont exprimé leur intérêt à travailler ensemble pour créer les conditions permettant d'apporter des produits de fruits et légumes au Qatar pour approvisionner le marché », a-t-il déclaré.

Selon le directeur, cette coopération pourrait apporter des bénéfices tangibles au pays, car elle permettra la vente de nombreux produits nationaux.

En outre, João da Cunha a affirmé à l'Angop que le pays pourra bénéficier de la technologie et de l'accès aux fonds dont le Qatar dispose pour le secteur de la recherche et, sur la base de cette interaction, créer plus d'emplois et de richesse en Angola.

S'il y a des échanges technologiques avec le Qatar, l'Angola pourra réaliser de bonnes performances, améliorer sa capacité de production et sa rentabilité, selon le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Elevage.

Il a indiqué que l'objectif de la visite à l'institut était de tirer des leçons sur son potentiel, pour une coopération future, en cas de décision supérieure, dans les domaines de recherche et d'l'irrigation, dans lequel le Qatar « est assez avancé en horticulture et en biotechnologies pour la production de plantes fruitières ornementales et de plantes pour le reboisement en Angola".

Le secrétaire d'État, qui faisait partie de la délégation qui a participé à la Fête nationale angolaise à l'Expo Doha 2023 (4 février), conduite par la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a indiqué que la réunion a compté sur la présence des chercheurs de l'Institut des sciences agricoles de Huambo de l'Université José Eduardo dos Santos et de l'Institut National du Café.

Il a expliqué que la participation des chercheurs à la réunion, qu'il considère comme exploratoire, était due au fait qu'il y avait une « bonne interaction » entre le Département de recherche agricole du Qatar et l'université.

"Toutes les technologies font partie d'un ensemble d'informations que nous essayons d'explorer plus en profondeur lors de cette réunion, et nous pensons qu'avec nos supérieurs hiérarchiques, nous aurons du matériel pour interagir et voir dans quelle mesure cela vaudra la peine pour l'Angola d'embrasser et travailler avec ces institutions qataries, en vue de tirer un certain avantage, dans une perspective gagnant-gagnant en matière de coopération », a-t-il conclu.

