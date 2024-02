Centrafrique: BEAC - Le Centrafricain Yvon Sana Bangui nommé gouverneur

La conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) vient de désigner, le 9 février, Yvon Sana Bangui comme nouveau gouverneur de la Banque centrale, en remplacement du Tchadien Abbas Mahamat Tolli arrivé en fin de mandat.

Réunis en session extraordinaire, par visio-conférence, les chefs d'État de la zone Cémac ont désigné à l'unanimité Yvon Sana Bangui, un ingénieur économiste âgé de 49 ans. Le choix du nouveau gouverneur est conforme au rituel de rotation à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC). D'après les textes en vigueur " Le gouverneur de la Banque centrale est nommé par la Conférence des chefs d'État de la Cémac, sur proposition du Comité ministériel de l'union monétaire d'Afrique centrale et après avis conforme du Conseil d'administration de la BEAC statuant à l'unanimité".

Le nouveau gouverneur est réputé rigoureux, pratiquant un management participatif. Formé au Maroc et en France, Yvon Sana Bangui est titulaire d'un Bac+4 en mathématiques appliquées, d'un DESS en informatique et télécommunications, ainsi que de deux masters en économie et gestion publique. Il a intégré la BEAC en 2005 avant de gravir des échelons en son sein.

Yvon Sana Bangui est attendu sur plusieurs dossiers parmi lesquels l'urgence de restaurer l'image de la BEAC écorchée par des querelles internes, la poursuite des politiques monétaires et de la stabilité financière, la mise en oeuvre du projet de création d'une monnaie électronique Cémac, la lutte contre l'inflation dans les six pays de la zone (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad).