Congo-Brazzaville: Action humanitaire - L'OMS fait un don de médicaments et de matériel au Congo

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a offert, le 9 février à Brazzaville, un lot composé de tentes, de tests de dépistage du choléra et du paludisme ainsi que d'autres médicaments au ministère de la Santé et de la Population, pour la prise en charge des maladies courantes et des blessés.

L'objet du don est de garantir la continuité des services dans les formations sanitaires des zones sinistrées.

« Dès les premières heures de ce sinistre, l'OMS s'est tenue auprès du gouvernement, apportant son expertise technique pour l'élaboration du plan de réponse national. Nous avons ainsi soutenu le déploiement sur le terrain d'une équipe de seize experts congolais formés à travers le projet Surge. Il s'agissait de faire, dans un premier temps, la cartographie des formations sanitaires affectées, localiser la population déplacée afin d'orienter les actions », a déclaré, au nom du représentant résident de l'OMS Congo, le Dr Kandako Youba, responsable des urgences.

L'OMS a également mobilisé des fonds auprès de ses donateurs pour financer la réponse aux inondations. Les deux sources de financement actuelles sont le CFE et le CERF. A ce jour, 10,03 000 dollars ont été mobilisés.

Réagissant au nom du ministre de la Santé et de la Population, le Pr Henri Germain Monabeka, directeur général des soins et service de santé, s'est exprimé en ces termes : « Je voudrais vous dire un grand merci, pour ce geste qui vient d'être fait. Les tentes seront utiles aux personnes déplacées. De même, du fait de la décrue, des épidémies sont prévisibles et pour y faire face, nous devons pré-positionner des médicaments. Ceux que vous nous donnez vont aider dans ce sens ».

Signalons que ce don est le premier lot expédié depuis le hub des urgences de Dakar, au Sénégal. Compte tenu de l'ampleur des besoins sur le terrain, trois autres lots de plus grande envergure sont attendus très prochainement. Les différents appuis de l'OMS serviront à soutenir les actions relatives à la santé des personnes affectées par les inondations.

Pour rappel, ces inondations ont affecté environ 340 000 personnes dont des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées. Elles ont contraint plusieurs personnes à quitter leurs domiciles. Les inondations sont dues au débordement de plusieurs cours d'eaux, à cause de fortes précipitations qui se sont abattues sur le pays entre décembre et janvier. Les départements touchés sont ceux de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette, des Plateaux, du Niari, de Pointe-Noire, du Pool, du Kouilou et de Brazzaville. Les précipitations actuelles sont deux fois supérieures à la moyenne de la période 2022-2023 et l'eau en Oubangui, un affluent majeur du fleuve Congo, a atteint un niveau record.