<strong>Addis Ababa — Dima Negewo, président de la commission permanente de la paix et des relations extérieures de la Chambre des représentants du peuple, a déclaré que la mise en oeuvre du protocole d'accord entre l'Éthiopie et la Somalie était importante pour le développement et la sécurité de la région.

Soulignant les liens étroits entre l'histoire et la culture de l'Éthiopie et de la Somalie, le président a noté que la politique étrangère de l'Éthiopie donne la priorité aux efforts de collaboration pour la prospérité mutuelle et l'utilisation des ressources avec ses voisins.

À cet égard, la Somalie, qui dispose d'un long littoral en Afrique, recèle un immense potentiel de développement partagé qui profite à la fois à l'Éthiopie et à la Somalie.

"Le protocole d'accord facilite l'accès à la mer grâce au port du Somaliland et à une base navale, ce qui est crucial non seulement pour nos progrès, mais aussi pour la sécurité régionale", a-t-il fait remarquer.

Selon lui, cet accord profitera au monde entier et aura un impact sur le commerce mondial, la région étant une plaque tournante du commerce international.

"Nous sommes donc convaincus que d'autres pays apporteront leur soutien et nous exhortons le gouvernement somalien à reconnaître cette collaboration mutuellement bénéfique.

Le président du comité permanent a précisé qu'il s'agissait d'un accord de partenariat à long terme par le biais d'un bail et que "nous ne voulons pas prendre de terrain. Nous attendons donc du gouvernement somalien qu'il fasse partie de la solution".

M. Dima a souligné que le sort des deux nations dépendait des efforts de collaboration.

L'ancien général de brigade Kasaye Chemeda a également souligné que le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland jouerait un rôle crucial dans le renforcement du développement et de la sécurité de la région.

Il a ajouté que l'Éthiopie devrait renforcer son engagement en matière de maintien de la paix dans la Somalie voisine.

"L'Éthiopie devrait s'acquitter efficacement de sa mission de maintien de la paix en Somalie dans l'intérêt du peuple somalien", a déclaré l'ancien général de brigade.

Le sacrifice remarquable de l'Éthiopie pour garantir la paix en Somalie par le biais d'initiatives de maintien de la paix est largement reconnu.

Il a toutefois mis en garde contre les tentatives visant à saper l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, car cela compromettrait la sécurité régionale de l'Éthiopie.