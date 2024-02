Afrique de l'Est: OCHA réaffirme son engagement à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour répondre aux besoins humanitaires

<strong>Addis Ababa — La ministre des Finances, Semereta Sewasew, s'est entretenue avec le chef du bureau national du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) pour l'Éthiopie, Paul Handley.

La discussion a porté sur la situation humanitaire et les priorités de développement en Éthiopie, ainsi que sur la façon de mobiliser des ressources pour les populations touchées par le conflit et le changement climatique dans le pays.

La ministre d'État a exprimé son appréciation pour l'énorme contribution d'OCHA en termes de soutien humanitaire aux communautés touchées par le conflit et a rappelé que les événements climatiques mondiaux actuels ont également eu de multiples effets négatifs dans ces régions et dans d'autres parties du pays, entraînant de graves pénuries d'eau, des pâturages desséchés et une réduction des récoltes.

Pour sa part, Paul Handley a réaffirmé l'engagement de l'OCHA à soutenir le gouvernement éthiopien dans ses efforts pour mobiliser des ressources supplémentaires afin de répondre aux besoins humanitaires actuels des communautés touchées par le conflit et le changement climatique dans le pays.

Il a également souligné la nécessité de renforcer les mécanismes d'aide alimentaire et de transfert d'argent afin d'acheminer les ressources vers les populations dans le besoin de manière efficace.

%

Pour aller de l'avant, il a été souligné la nécessité de rassembler tous les acteurs du développement et de l'aide humanitaire travaillant dans le pays afin d'éviter les fragmentations et la duplication des efforts pour soutenir efficacement les communautés touchées par le conflit et le changement climatique en répondant à leurs besoins actuels en termes d'aide alimentaire, de services de santé, d'eau et d'assainissement, d'éducation, de création d'emplois et, en fin de compte, d'assurer des moyens de subsistance durables et de répondre aux besoins des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.

Il a également été souligné que les activités de réponse à la crise devraient être alignées sur les efforts de développement durable afin d'aider les communautés à renforcer leurs capacités et leur résilience, selon le ministère des finances.