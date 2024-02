Togo: Les prochaines élections législatives et régionales auront lieu le 13 avril 2024

Au Togo, alors que le mandat des députés a expiré depuis la fin de l'année 2023, on connait la date des prochaines élections législatives et régionales. Celles-ci auront lieu le 13 avril 2024, selon un compte-rendu du conseil des ministres de ce 8 février 2024. La campagne électorale s'ouvrira le 28 mars et prendra fin le 11 avril.

Au Togo, on connait désormais la date des élections législatives. Le scrutin aura lieu le 13 avril prochain et sera couplé à des élections régionales que le pays organise pour la première fois. « Conformément aux dispositions du code électoral et au regard du chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil des ministres a fixé la date des élections législatives et régionales au samedi 13 avril 2024, et convoqué, en conséquence, le corps électoral pour lesdites élections », a précisé Yawa Kouigan, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.

L'annonce a surpris certains partis pour qui les délais sont courts pour s'organiser mais l'Alliance nationale pour le changement (ANC) est soulagée d'avoir une date, plusieurs semaines après la fin du mandat des députés qui est arrivé à terme fin décembre.

À l'Union des Forces de Changement (UFC), qui dispose de sept sièges dans l'assemblée sortante, on se dit prêt pour les rendez-vous électoraux à venir. « Nous savons qu'il y a des délais constitutionnels qui vont être excédés de 3 ou 4 mois. Si ce sont 3 ou 4 mois qui permettent de bien préparer les choses, c'est bon », a réagi Isaac Tchiakpe, porte-parole du parti.

En revanche, le montant de la caution est en hausse et passe à 500 000 FCFA (environ 760 euros) pour chaque candidat aux législatives. Une somme qui inquiète Éric Dupuy, porte-parole de l'ANC car « dans un pays où le coût de la vie est exorbitant, les partis politiques de l'opposition se débrouillent seuls pour pouvoir survivre ». « Je ne sais pas comment les petits partis peuvent soutenir cet effort financier », s'interroge-t-il.

Les candidats auront deux semaines, à partir du 28 mars, pour convaincre les électeurs. Mais dans quelles conditions se déroulera la campagne ? C'est la question que se pose Brigitte Adjamagbo Johnson, coordonnatrice de la dynamique pour la majorité du peuple (DMP). « Il y a quelques jours, le régime a empêché une marche que la DMP avait organisée. Donc nous avons des appréhensions mais nous prendrons les mesures pour faire campagne », explique-t-elle.

Contrairement aux dernières législatives de 2018, aucun mot d'ordre de boycott n'a été donné par l'opposition. Les dossiers de candidatures doivent être déposés 45 jours avant le scrutin, soit d'ici la fin du mois.

