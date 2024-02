Mauritanie: Nouakchott - Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d'entretiens entre M. Talbi Alami et son homologue mauritanien

Nouakchott — Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre d'entretiens, vendredi à Nouakchott, entre le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguet.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de promouvoir la coopération parlementaire et le développement des mécanismes de partenariat plus avancés pour contribuer davantage à la dynamique positive des relations maroco-mauritaniennes.

A cette occasion, M. Talbi Alami qui conduit une importante délégation parlementaire pour une visite de travail en Mauritanie, a souligné la profondeur et la solidité des relations entre le Maroc et la Mauritanie qui connaissent un développement constant sous la conduite éclairée des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette visite de travail vise à consolider les liens de coopération entre les deux institutions législatives pour donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays frères, a ajouté le président de la Chambre des Représentants.

Et de rappeler dans ce sens la création récemment d'un groupe parlementaire d'amitié maroco-mauritanienne au niveau de l'Assemblée nationale mauritanienne, ce qui ouvre de larges perspectives à l'action parlementaire entre les deux pays.

Cette volonté de rehausser la coopération avec la Mauritanie, un pays prioritaire pour le Maroc, traduit les Hautes Orientations Royales visant à consolider davantage les relations avec les pays africains, a fait valoir M. Talbi Alami.

De son côté, M. Bamba Meguet a affirmé que la Mauritanie et le Maroc sont liés par des relations solides qui tirent leur force d'une longue histoire commune et d'un patrimoine culturel partagé, constituant une base solide pour une coopération parlementaire approfondie, au niveau des attentes des dirigeants des deux pays.

Cette dynamique de coopération a permis d'engranger d'importants acquis, constituant un pilier d'une action commune pour répondre aux défis actuels et futurs et garantir un meilleur avenir pour la région du Maghreb.

La rencontre entre les membres des institutions législatives des deux pays a permis de mettre l'accent sur des questions d'intérêt commun et sur les moyens de promouvoir les relations multidimensionnelles, a-t-il souligné.

Cette rencontre a été marquée par la présence des présidents des groupes parlementaire de la majorité et de l'opposition au niveau des deux institutions législatives, du président du groupe parlementaire d'amitié maroco-mauritanienne et de l'ambassadeur du Maroc en Mauritanie, Hamid Chabar.

A la tête d"une importante délégation parlementaire, M. Rachid Talbi Alami, effectue les 09 et 10 février une visite de travail à Nouakchott, à l'invitation de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Meguett.

Outre le président de la Chambre des représentants, la délégation est composée du président du Groupe du Rassemblement national des indépendants, Mohamed Ghayat, le président du Groupe Istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, Nourdin Moudian, le président du Groupe Socialiste Opposition Ittihadi, Abderrahim Chahid, le président du Groupe constitutionnel démocratique et social, Chaoui Belassal, le président du Groupe du Progrès et du socialisme, Rachid Hamouni et le président du Groupement de justice et de développement, Abdellah Bouanou.

Cette visite de travail vise à resserrer les liens de coopération entre les deux institutions législatives, à intensifier la coordination et l'échange d'expériences parlementaires et à discuter des questions d'intérêt commun.