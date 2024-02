Maroc: Opération 'classes connectées' - LafargeHolcim Maroc s'engage dans la lutte contre l'abandon scolaire

Casablanca — LafargeHolcim Maroc a présenté vendredi à Bouskoura, dans le cadre de son programme de responsabilité sociale "N'Bniouw l'7ayat" et dans le but de lutter contre l'abandon scolaire, une opération intitulée "classes connectées" ayant pour objectif de contribuer à l'éducation de proximité.

L'opération "classes connectées" vise à contribuer à l'éducation de proximité et à fournir l'accès aux nouvelles technologies qui permettent aux élèves d'accéder à une variété de ressources éducatives en ligne et d'enrichir l'apprentissage, en offrant des informations supplémentaires, des vidéos éducatives et des simulations interactives, indique LafargeHolcim dans un communiqué.

Initiée depuis le début de l'année dans plusieurs villes du Royaume, notamment Meknès, Tanger, Tétouan, Oujda, Agadir, Laâyoune et Casablanca, l'opération permettra, dans un premier temps, à 26 écoles et 13.000 élèves de bénéficier de matériels informatiques de qualité, y compris des ordinateurs fixes et portables, des tableaux interactifs, des imprimantes et rétroprojecteurs ainsi qu'une connexion WiFi.

L'opération "classes connectées" s'étalera sur trois ans et concernera l'ensemble des écoles proches des différents sites de LafargeHolcim. L'objectif de cette opération est de créer un environnement éducatif inclusif, pertinent et propice à la rétention des enfants riverains, luttant ainsi efficacement contre l'abandon scolaire.

"Les actions RSE de LafargeHolcim Maroc s'inscrivent toutes dans une optique de développement à long terme et reposent sur des modes de travail harmonisés", a déclaré Zineb Bennouna, directrice communication et RSE de LafargeHolcim Maroc, citée par le communiqué.

Et d'ajouter : "Notre plus grande fierté est la valeur que nous créons et partageons avec nos communautés, les liens forts que nous avons tissés au fil des ans à travers notre programme N'Bniouw l'7ayat". "Nous sommes ainsi investis dans différents projets permettant de soutenir l'éducation des jeunes générations et enfants des communautés riveraines proches de nos sites, avec une attention particulière à toutes les actions permettant d'éviter l'abandon scolaire", a-t-elle affirmé.

En 2023, sur ses différents sites, LafargeHolcim Maroc rappelle avoir mené de nombreuses actions dans le domaine de la responsabilité sociale et sociétale, précisant que plus de 130.000 riverains ont bénéficié d'actions mises en oeuvre par les équipes dans l'un des domaines de sa politique RSE, dont l'éducation, qui avait permis de rénover 33 écoles et à près de 29 000 élèves de bénéficier de fournitures scolaires.

Bâtir des liens durables avec ses communautés est la devise de LafargeHolcim Maroc, à travers son programme de responsabilité sociale "N'Bniouw l'7ayat", dont les objectifs ambitieux s'articulent sur quatre axes prioritaires, à savoir l'éducation de proximité et la lutte contre l'abandon scolaire, le développement de l'employabilité, le partage des pratiques de sécurité et le soutien à l'accès aux soins pour les communautés les plus proches et les plus démunies, ainsi que les actions locales permettant d'améliorer le cadre de vie des communautés en termes d'infrastructures, de protection écologique et d'économie circulaire.

le programme "N'Bniouw l'7ayat" est guidé par une perspective de développement à long terme, reposant sur des modes de travail harmonisés et comprenant notamment, un processus de dialogue de proximité permanent avec les parties prenantes, une approche territoriale priorisant les populations les plus proches des sites de LafargeHolcim Maroc dans les différentes régions du Royaume, des axes de co-développement prioritaires basés sur l'analyse de la situation socioéconomique locale, et des moyens matériels et humains, ainsi qu'une promotion du volontariat interne, impliquant les collaborateurs dans les actions de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, conclut le communiqué.