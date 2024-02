Maroc: Ramadan - Réunion de coordination à Nador sur le suivi de l'approvisionnement des marchés

Nador — Le gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, a présidé, vendredi au siège de la préfecture de la province, une réunion axée sur l'approvisionnement des marchés durant le mois sacré de Ramadan et le contrôle de la qualité et des prix des produits alimentaires.

Cette réunion, a expliqué le gouverneur à cette occasion, intervient dans le cadre de la mise en exécution des Hautes Instructions Royales, lors de la réunion de la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix tenue, vendredi au siège du ministère de l'Intérieur à Rabat, et qui insistent sur l'abondance de tous les produits alimentaires de large consommation durant ce mois.

L'accent est mis également sur le renforcement des opérations de contrôle des prix et de la qualité pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur, sa santé et sa sécurité, a-t-il rappelé à l'issue de sa participation, par visioconférence, à cette réunion.

M. Chaarani a souligné dans ce sens la nécessité de gérer toutes ces actions et opérations dans le cadre d'une approche anticipative tendant l'activation des mécanismes de coordination et de suivi pour la sensibilisation, le contrôle et le suivi de la situation d'approvisionnement afin de garantir la qualité des produits alimentaires et préserver la santé, la sécurité et le pouvoir d'achat du consommateur.

Le gouverneur a également appelé les différents intervenants représentant l'administration territoriale et les services sécuritaires et extérieurs à accorder une attention particulière aux opérations de contrôle pour préserver la sécurité et la santé du consommateur, tout en procédant à l'activation du rôle des commissions locales et au suivi de leurs activités.

La réunion s'est déroulée notamment en présence des agents d'autorité, des chefs des services sécuritaires, ainsi que des chefs et représentants des services extérieurs.

À noter qu'en application des Hautes Instructions Royales, la Commission interministérielle de veille et de suivi de l'état d'approvisionnement des marchés et des prix a tenu, vendredi au siège du ministère de l'Intérieur, une réunion en prévision du mois sacré de Ramadan.

Cette réunion élargie intervient pour s'arrêter sur la situation d'approvisionnement des marchés et des prix en prévision du mois sacré de Ramadan, évaluer le bilan des activités de surveillance, renforcer le contrôle des marchés et lutter avec fermeté contre toutes les formes de spéculation et de manipulation des prix et toute pratique illégale susceptible d'entraver le fonctionnement normal des marchés et de porter atteinte à la santé et la sécurité des citoyens, aux droits des consommateurs et à leur pouvoir d'achat, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, et les directeurs généraux de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, de l'Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses, et de l'Office National des Pêches, avec la participation, par visioconférence, des walis des régions, des gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d'arrondissement du Royaume, t des secrétaires généraux et chefs des divisions des affaires intérieures et des divisions des affaires économiques dans les préfectures et provinces, ainsi que des chefs des services décentralisés concernés.