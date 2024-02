Seychelles: Pêche illégale - 19 navires de pêche étrangers interceptés dans la ZEE des Seychelles

Plusieurs navires de pêche étrangers engagés dans la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans les eaux territoriales des Seychelles ont été interceptés par les Forces de défense des Seychelles (SDF).

Le SDF a déclaré vendredi dans un communiqué que cette réalisation remarquable avait été rendue possible grâce à un effort de collaboration impliquant la Garde côtière, l'armée de l'air, les forces spéciales et l'Island Development Company (IDC).

"L'opération a abouti à l'arrestation de huit grands navires et de 10 petits navires, avec un total de 172 membres d'équipage arrêtés. Sept des grands navires étaient originaires de Madagascar, transportant un équipage collectif de 164 personnes, chacun accompagné d'un ou deux navires plus petits. De plus, un navire en provenance du Sri Lanka, transportant huit membres d'équipage, a également été intercepté", ont ajouté les SDF.

Incitée par les rapports des navires d'excursion locaux et de l'Islands Development Company (IDC), l'opération a vu le déploiement de moyens de surface et aériens dans le groupe d'îles de Farquhar, à environ 450 milles marins au sud-ouest de Mahé, l'île principale.

Cette vaste opération, qui s'étend sur plusieurs jours, souligne l'engagement inébranlable des Seychelles dans la lutte contre la pêche INN et la sauvegarde de sa riche biodiversité marine, a déclaré le SDF.

Le SDF a ajouté que les premières enquêtes ont révélé que les navires malgaches étaient principalement impliqués dans la récolte illégale d'holothuries, tandis que le navire sri-lankais était engagé dans des activités de pêche illicites. Tous les navires interceptés ont été ramenés à terre pour des enquêtes plus approfondies.

Le SDF a réaffirmé son engagement en faveur des efforts de collaboration avec des partenaires étrangers et nationaux. Le SDF mène des activités de liaison avec les pays concernés et les partenaires régionaux visant à résoudre le problème persistant de la pêche INN dans la zone économique exclusive des Seychelles, qui s'étend sur 1,4 million de kilomètres carrés.