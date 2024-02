Congo-Kinshasa: Kwango - Des miliciens Mobondo rançonnent de paisibles citoyens à Popokabaka

Des miliciens Mobondo ont érigé, depuis quelques jours, des barrières illégales, où ils rançonnent des paisibles citoyens à Ipongi, territoire de Popokabaka (Kwango).

La société civile provinciale a livré cette information à Radio Okapi.

Selon le président de cette structure, Symphorien Kwengo, ces Mobondo tracassent la population vers Ipongi et à la rive droite de la rivière Kwango où ils font la loi.

« On peut facilement trouver ces gens-là dans la paroisse Ipongi entre Ipongi et le territoire de Kimvula. Ils ont même créé plusieurs barrières, et ils sont en train d'exiger des redevances à la population. Ils disent que c'est la République des Mobondo. Ce sont les Mobondo qui font la loi là-bas, la population ne sait plus vaquer librement à ses occupations, craignant les exactions, les tueries, les menaces des Mobondo. Vraiment on ne comprend pas pourquoi cette insécurité persiste jusqu'à ce niveau. L'Etat devrait imposer la paix mais malheureusement on se rend compte que le Gouvernement ne fait presque rien de ce côté-là», s'est-il plaint.

Pour sa part, le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, Adélard Nkisi a confirmé cette information.

Il a indiqué que ces miliciens ont même érigé une barrière à l'entrée du village Kabuba, non loin de la RN 1, et tracassent les paisibles citoyens.

De sources proches de Popokabaka notent que la situation sécuritaire est préoccupante dans la zone. Ainsi, la semaine dernière, les Mobondo ont mené une attaque contre le village dit États-Unis au secteur de Bukangalonzo, tuant 7 personnes , selon les mêmes sources.