Afrique Centrale: Guerre dans l'Est de la RDC - Le conflit s'étend et se régionalise

Trois sujets principaux au menu de cette émission.

Mais, nous allons commencer par émettre un commentaire sur les combats intenses qui opposent les FARDC et les rebelles du M23 au Nord-Kivu.

En effet, un calme précaire était constaté hier vendredi matin, sur différents axes de la ligne de front notamment à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo et Sake dans le Masisi.

Cependant, les autorités administratives de Kamuronza dans le territoire de Masisi affirment qu'une nouvelle bombe a été larguée vers 9h00 par les rebelles et a blessé un enfant à Sake.

-1er sujet : Ensemble pour la République de Moise Katumbi lève l'option de participer aux travaux de l'Assemblée nationale.

-2ème sujet : Sud-Kivu : la grève des agents administratifs de l'assemblée provinciale empêche la tenue de la session inaugurale.

-3ème sujet : Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) a besoin de plus de près de 400 millions de dollars pour les 1,5 million de personnes les plus vulnérables en RDC pour les six prochains mois.

Invités:

-Monulphe Boso, Journaliste. Il est correspondant en RDC de la Radio Transéquatorial, une Radio panafricaine.

-Me Néné Bintu Iragi Mudekereza, Vice-présidente de la société civile du Sud-Kivu. Elle est cheffe d'équipe du groupe de travail thématique élection et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordinatrice de l'Asbl collectif Simama Congo.

-Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Professeur Pierre Verjans, Politologue et professeur dans les Universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC.

/sites/default/files/2024-02/10022024-p-f-regardsuractualitedelasemaine-00_site.mp3