Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Février 2024

Sénégal : Heurts lors de manifestations à Dakar - Un étudiant tué à Saint-Louis

Des affrontements ont eu lieu ce vendredi 9 février lors de manifestations à Dakar et en province pour protester contre le report des élections. Un étudiant est mort à Saint-Louis en marge d'un rassemblement. Les tentatives de rassemblements ont été systématiquement dispersées dans tout le pays. Dans le nord du pays par exemple, dans la grande ville de Saint-Louis, des affrontements ont éclaté entre forces de l’ordre et manifestants dans plusieurs quartiers de la ville qui ont échangé gaz lacrymogène et jets de projectiles. Un jeune homme a perdu la vie en marge de ces heurts, rapporte notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois. Il s’agit d’un étudiant à l’université Gaston Berger. Sa mort a été confirmée par une source hospitalière et une source universitaire. Selon le club de géographie de l’université, il s’agirait d’Alpha Yoro Tounkara qui étudiait en deuxième année de licence dans cette discipline. Dans d’autres villes du nord du pays comme Louga, on a vu des groupes de manifestants et des pneus brûlés. Plusieurs interpellations ont eu lieu et des scènes similaires se sont déroulées à Mbacké.

Côte d’Ivoire : Can 2023- Un trio marocain pour arbitrer la petite finale

La commission d’arbitrage de la Confédération Africaine de Football a désigné un trio d’arbitre marocain pour la petite finale de la Can 2023 pour la troisième place, qui opposera ce samedi 10 février 2024, sous le coup à 20h Gmt, l’Afrique du sud à la République Démocratique du Congo (Rdc). Le trio arbitrage comprend donc Redouane Jayed qui sera assisté par ses deux compatriotes ; Lahcen Azagou et Mustapha Akarkad. Faut-il le rappeler, les Bafana Bafana ont perdu la demi-finale face au Nigeria aux tirs aux but (1-1/ 4-2), Alors que la RD Congo avait perdu contre la Côte d’Ivoire sur le score de 1 à 0. (Source : Fratmat.info)

Niger : 20ème réunion du comité consultatif des gouverneurs de la Bad- Le Premier Ministre y a participé par visioconférence

Le Premier Ministre, Ministre de l’Economie et des Finances Ali Mahamane Lamine Zeine a participé le vendredi 9 février 2024 par visioconférence, à la 20ème réunion du comité consultatif des gouverneurs de la Banque Africaine de Développement (Bad). Cette 20ème réunion a pour but de maintenir la notation triple A (AAA) de la Bad car depuis un certain temps, d’autres pays actionnaires de la Banque qui se trouvent hors du continent africain, ont connu une baisse de leurs notations. Ainsi, compte tenu que la Bad détient une notation triple A depuis plus d’une décennie, elle ne voudrait pas que cette détérioration de la notation de certains de ses actionnaires impacte ses activités et sa crédibilité. De ce fait, au cours des discussions, deux options ont été proposées aux gouverneurs pour le maintien de cette notation, « Discuter avec l’agence de notation Fitch et demander aux pays africains d’augmenter leur participation dans le capital de la BAD afin de la rendre moins sensible à la variation de la notation des pays actionnaires hors continent ». Le Niger à l’instar des autres actionnaires de la Bad soutient aussi l’option de l’augmentation du capital de cette banque en vue de bénéficier davantage de concours de la Bad dans le financement de son économie. Il ressort aussi des échanges que les gouverneurs optent pour des efforts endogènes afin de renforcer l’autonomie de la Bad. (Source : anp)

Togo : Elections législatives et régionales - Le gouvernement créé une force spéciale pour sécuriser le scrutin

Un nouveau décret vient d'être promulgué pour mettre en place la « Force Sécurité Élections Législatives et Régionales 2024 » (FOSELR 2024) au Togo. Cette force intégrée est chargée de garantir la sécurité et de maintenir un climat de paix et de sérénité sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections législatives et régionales de 2024.La FOSELR 2024 sera supervisée par la commission électorale nationale indépendante (Ceni) et placée sous le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité. Elle sera composée des forces de défense et de sécurité, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale et la réserve opérationnelle. (Source : alome.com)

Gabon : Football- Pierre Atcho présélectionné parmi les arbitres africains pour le mondial 2026

L'arbitre central gabonais, Pierre Atcho, a été inclus dans la liste des 13 arbitres centraux africains présélectionnés par la Fifa pour le Mondial 2026, sa-t-on appris de l'Agp ce vendredi 09 février. Malgré la polémique suscitée par son arbitrage lors du huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire, Pierre Atcho continue son ascension remarquable dans le monde de l'arbitrage. Ayant officié dans deux matchs sur le terrain et trois à la Var lors de la Can en Côte d'Ivoire, il se voit désormais ouvrir les portes du mondial. Le nom de Pierre Atcho apparaît ainsi parmi les 13 arbitres centraux africains présélectionnés par la Fifa pour prendre part à la prochaine Coupe du monde en 2026. Ces arbitres sont également conviés à un stage à Doha au Qatar, prévu du 25 au 29 de ce mois, en vue de préparer cet événement de grande envergure. (Source : Agp)

Rca : Nouveau gouverneur à la Beac- La conférence des chefs d’Etat annoncée aujourd’hui

Suivant le principe de rotation, Abbas Tolli sera remplacé par un ressortissant de la République Centrafricaine. Le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), Abbas Mahamat Tolli a achevé son mandat de sept ans non renouvelables à la tête de la banque centrale des pays de la Cemac. Cette transition devrait entraîner des changements dans la configuration actuelle du gouvernement de la Beac, conformément au principe de rotation par pays et par ordre alphabétique pour les postes clés. Le Camerounais Eugène Nsom, directeur général du contrôle général a sorti une note pour rappeler la vacance de poste du gouverneur de la Beac en raison de la fin du mandat d’Abbas Tolli. (Source : abangui.com)

Bénin : Talon après le départ des pays de l’Aes de la Cédéao- « Il faut tout laisser tomber pour préserver la paix »

Le président béninois Patrice Talon a finalement donné son avis sur la situation dans l’espace Cédéao, après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l’organisation. Lors d’une conférence de presse ce jeudi 8 février, Talon a déclaré : «Les sanctions ne sont pas faites pour durer dans le temps. Nous sommes les premiers à vouloir que les sanctions s’arrêtent. S’il faut arriver à la division des peuples, il faut tout laisser tomber, faire la paix entre les organes pour préserver la paix entre les peuples ». Le Bénin a été l’un des pays les plus stricts dans l’application des sanctions contre les pays du Sahel, en fermant sa frontière avec le Niger et en suspendant les importations de marchandises transitant par le port de Cotonou. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Exploitation minière- Le gouvernement réceptionne les 447 tonnes de charbon fin

Dans la matinée de le vendredi 9 février 2024, le ministre des Mines, accompagné d’une délégation, a réceptionné les 447 tonnes de charbon fin issu de la transaction entre l’Etat Burkinabè et la mine d’or Essakane. Depuis que les différentes parties dans l’affaire dite de charbon fin ont convenu d’un accord à l’amiable, le dossier a quitté le prétoire mais est loin d’être définitivement clos. Le vendredi, le ministre des Mines Yacouba Zabré Gouba a assisté au déchargement des cargaisons qui ont quitté le port sec de Bobo-Dioulasso. « Nous avons voulu nous assurer dans un premier temps que les décisions du gouvernement sont en train d’être mises en œuvre et s’assurer que l’intégralité des cargaisons ont été convoyées de Bobo vers Ouaga », a affirmé le premier responsable du département en charge des Mines. (Source : aouaga.com)